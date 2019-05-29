İngiltere'de iş kurmak ister misiniz?

İNGİLTERE'DE ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ İLE YENİ BİR YAŞAM FIRSATI!

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi, 18 yaş üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapabildiği, İngiltere'de iş kurma izni ve yeni bir yaşam kurma fırsatı veren bir İngiltere vizesi türü olup bugüne kadar binlerce Türk işletmesinin kurulmasını sağlamıştır.

Ankara Antlaşması Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Herhangi bir sermaye limiti, sektör kısıtlaması, eğitim seviyesi sınırı ve dil (İngilizce) bilme seviye şartı olmaksızın iş kurma izni veren bu İngiltere vizesi türünde işi yapabilecek düzeyde olduğunu gösterebilmek için yüksek standartlarda şartlar değil yalnızca çeşitli kriterler bulunur. İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi başvurusunun kendine özgü koşulları olarak şunlar sıralanabilir;

Kişilerin İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak kendi işini kurması, iş kurmak istenilen alanda mesleki yeterlilik için çeşitli eğitimler almış olması gerekmektedir. Başvuru dosyasında bulunması gereken kişilerin mesleğinde belli bir tecrübeye veya eğitime ya da her ikisine sahip olduğunu gösteren belgeler başvuru sonucunu olumlu yönde etkileyecektir. Bunlara ek olarak İngiltere'de kişilerin kendi işini kurup kar elde edebileceği ve varsa bağımlıların (eş ve çocuklar) yaşam masraflarının karşılanabileceği gibi çeşitli hususları belgeleyen iş planı da başvuru dosyası içerisinde bulunması gerekir. İngiltere vizesi alanında uzmanlaşmış CSS Legal İngiltere vizesi danışmanları iş planının geliştirilmesi ve düzenlenmesi hususunda bilgi ve danışmanlık verebilecektir. Aynı zamanda kişilerin İngiltere'de kendi işini kurup sürdürebilmesi noktasında başkalarına ihtiyaç duyulmadan ve yapılacak mesleğin gerektirdiği kadar İngilizce bilgisi de bulunmalıdır. Ek olarak, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi başvuru dosyasında, başvuru sahibinin işini başlatabilmesi, kurulacak işin devam ettirilebilmesi ve kara geçmeye başlayana dek İngiltere'deki hayatını idame ettirebilecek seviyede sermayeye sahip olması gereklidir.

Başvuru şartlarına daha detaylı ulaşabilmek için tıklayın.

Ankara Antlaşması Vizesi ile Nasıl İş Kurulabilir?

Ankara Antlaşması Vizesi başvurularında işi yalnızca "serbest meslek" sahibi olarak yapma şartı olmasına karşın işi yapma şeklini seçmek başvuru sahibine bırakılmıştır. Aşağıda belirtilen şekillerden biri seçilerek İngiltere'de Ankara Antlaşması kapsamında iş kurulabilir.

Yeni bir şirket ya da işletme kurarak,

Var olan bir şirketi/işletmeyi devralarak,

Evden (home-office) veya seyyar/mobil olarak,

Bir şirketin işletme haklarını devralarak,

İşi tek başına ya da ortaklık kurarak.

Ankara Antlaşması Vizesi ile Hangi işler Kurulabilir?

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere'de yasal olmak koşuluyla "serbest meslek" sahibi olarak yapılabilen her tür meslekte ve iş alanında iş kurabilmek mümkündür.

Web tasarımcısı

Oyun geliştirme uzmanı

Yazılım uzmanı

Mobil yazılım uzmanı

Veri işleme uzmanı

Yazılım tasarımı ve reklam sektörü

Sosyal medya uzmanı

Teknoloji ürün satış uzmanı

Kafe işletmeciliği

Bilgisayar-TV Tamirciliği

Eğitim danışmanlığı

Catering işletmeciliği

Temizlikçilik

Kreş işletmeciliği

Nakliyecilik

Müteahhitlik

Marangozluk

Tesisatçılık

İş danışmanlığı

Psikolojik danışmanlık

Özel ders öğretmenliği

Ses/Enstrüman sanatçılığı

Heykeltıraşlık,

Moda tasarımcılığı,

Çocuk/hasta bakıcılığı

Mimarlık

Bunlara ek olarak yüzlerce meslek ve iş kolunda kişiler kendi işini kurabilir. Bu meslekler yalnızca örnek olarak verilmiştir. Birleşik Krallık'ta kurulmak istenen işin Ankara Anlaşması Vizesi kapsamı dahilinde olup olmadığı CSS Legal İngiltere vizesi uzmanlarıyla görüşülerek öğrenilebilir.

Ankara Anlaşması Vizesi Prosedürleri

İngiltere vizesi türlerinin hepsinde olduğu gibi Ankara Anlaşması Vizesi için de belirli prosedürler uygulanır. İngiltere vizesi başvuru işlemlerinin başlatılabilmesi için Ankara Anlaşması Vizesi başvuru formu İngilizce ve gerçeğe uygun bilgilerle doldurulmalı, başvuru dosyası içerisine koyulması gereken belgeler listesi alanında uzman danışmanlardan profesyonel destek alınarak temin edilmelidir. İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi alabilmek için başvuru sahibinin dosyasında İngiltere'de işini kurabilecek ve sürdürebilecek düzeyde mesleki yeterlilik, dil, sermaye vb. şartlara sahip olduğunu göstermesi gerekir. Bu vize kapsamında yapılan başvurularda ikna edici, tutarlı ve gerçek bilgiler içeren bir dosya sunabilmek gerekir. Ankara Antlaşması için gerekenler;

- Mesleki yeterliliği gösterebilmek için başvuru dosyasına diploma, kurs sertifikaları ve mesleki tecrübeyi gösteren referans mektubu vb. belgeler koymak,

- İngiltere'de iş kurabilecek ve bu işten kar edene kadar yaşamını döndürebilecek kadar sermayeye sahip olduğunu gösteren hesap ekstreleri, maaş bordroları, ev/araç satımını gösteren belgeler, kira sözleşmeleri vb. evrakları eklemek,

- Zorunlu olmamakla birlikte işini yapabilecek kadar İngilizce bildiğini gösteren IELTS, TOEFL vb. İngilizce sınav belgelerini göstermek,

- Ankara Anlaşması Vizesi başvuru formunu eksiksiz doldurarak dosyaya koymak,

- Kişiye ve işe özgü hazırlanan, işin nasıl ve ne şekilde yapılacağını gösteren ve iyi hazırlanmış olması gereken iş planı (business plan) olarak örneklendirilebilir.

CSS Legal yorum ve analiz gerektiren İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi iş planı hazırlanması hususunda uzmanlaşmış danışmanlarıyla başvuru sahiplerine verecekleri destekle vize sonucunun olumlu olmasını sağlayabilir.

İngiltere'de halihazırda yasal olarak herhangi bir vize türüyle bulunan bireyler (İngiltere turist vizesi, İngiltere ziyaretçi vizesi, İngiltere çalışma vizesi, İngiltere evlilik vizesi, İngiltere iş vizesi, İngiltere yerleşim vizesi, İngiltere öğrenci vizesi) iş fırsatı yakalamaları veya iş potansiyeli görmeleri halinde Ankara Anlaşması Vizesi başvurusu yapabilirler.

Ayrıca İngilizce dil eğitimi almak için CSS Legal ile aynı çatı altında bulunan Student Portal International uzmanlarıyla iletişime geçilebilir.

Ankara Anlaşması Vizesi Ne Kadar Süreyle Verilir?

İngiltere'de yeni bir yaşam fırsatı sunan Ankara Anlaşması Vizesi başvurusu yapan bireylere verilebilecek olan ilk vize 1 yıldır. Ankara Anlaşması Vize uzatma başvurusu yapılarak 3 yıllık bir geçici oturum izni alınabilir. Bu süre, başvuru dosyasının niteliklerinin yeterli olmaması durumunda 1 veya 2 yıllık olarak da verilebilir. İngiltere'de uzatma süreleriyle toplamda 5 yıl Ankara Anlaşması kapsamında yaşayan kişiler ise İngiltere'de süresiz oturum izni başvurusu yapabilmektedir. Ankara Anlaşması Vizesi sürekli oturum başvurusunda bulunacak olan bireylerin çeşitli başvuru şartlarını sağlaması beklenir. Örneğin, İngiltere'de yaşamını ve işini idame ettirebileceği belgesi yerine geçebilecek İngilizce dil bilgisinin en az B1 seviyesinde olması, İngiltere'deki yaşama uyum sağlayabildiğini gösteren Life in the UK sınavını başarıyla geçtiğini gösteren evrak vb. olarak sıralanabilir. Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gidenler, süresiz oturum başvuru şartlarını sağlaması ve başarıyla tamamlanacak bir başvuru sonrası İngiltere'de oturum hakkı elde etmesinin ardından İngiltere vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler.

İngiltere'de süresiz oturum izni aldıktan 1 yıl sonra İngiliz vatandaşlığı başvurusu yapabilirsiniz. Vatandaşlık başvuru şartlarının sağlanması sanıldığı kadar kolay olmamakla birlikte alanında uzman danışmanlardan destek alınması halinde başvurunun reddedilme ihtimali büyük oranda düşürülmektedir. Ankara Anlaşması vizesi İngiltere vatandaşlığı başvuru şartları;

- 18 yaş ve üzerinde olmak,

- Sabıka kaydının temiz olması,

- Son 10 yılda İngiltere vizesi başvurularında yalan beyanda bulunmamış ve göçmenlik hukuku kurallarını ihlal edilmemiş olması,

- Life in the UK sınavını geçmek,

- B1 sınavına girmiş ve geçmiş olmak,

- Son 1 yıl içerisinde süresiz oturum sahibi olmak,

- Son 5 yılda 450 günden fazla, son 12 ayda ise 90 günden fazla İngiltere sınırları dışında bulunmamış olmak vb. şekilde sıralanabilir.

Ankara Anlaşması Vizesi Kapsamında Bağımlı Aile Üyeleri İngiltere'ye Götürülebilir Mi?

İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi alan kişilerin eşi ve 21 yaşından küçük çocuklarının Birleşik Krallık'a giderek aile birlikteliğinin sağlanması için bağımlı olarak başvuru yapmaları mümkündür. Ankara Antlaşması İngiltere Türk İşçi Vizesi olarak da bilinen bu vize türüne sahip bireyler bağımlı çocuklarını İngiltere'de devlet okullarına kayıt edebilirler. İngiliz makamlarınca belirlenen çalışma yaşını sağlayan (İngiltere kanunlarına göre 16 yaş ve üzeri) çocuklar ve bağımlı eşler ise istedikleri işte çalışabilirler. Üstelik tüm aile bireyleri, vize sahibi gibi İngiltere sağlık hizmetlerinden serbestçe yararlanabilir.

Ankara Anlaşması Vizesi Reddedilirse Ne Yapılabilir?

Ankara Anlaşması Vizesi şartları sağlanmadığı durumda vize reddi alınması kaçınılmaz olur. Başvuru sahiplerine İngiltere'den ya da Türkiye'den başvuru yapılabilen İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvurusu sonuçları olumsuz çıkarsa vize reddine itiraz başvurusu yapma hakkı da tanınır. CSS Legal şikayet edilen İngiltere'nin bu vizeyi vermedeki zorlayıcı tutumuna karşı İngiltere vizesi uzmanlarıyla hem vize başvurusunda hem de vize reddine itirazlarda iyi bir yol arkadaşı olabilir.

İdari itiraz (administrative review) adı verilen bu itiraz hakkı, yalnızca başvuruyu değerlendiren vize memurlarının hataları için idareye yapılabilmek üzere kullanılabilmektedir. Bu itiraz yolunda yalnızca vize memurunun bir hatası sebebiyle vize başvuru dosyasının yeniden değerlendirilmesi talep edilebilir. Bu itiraz türünde başvuru dosyasına herhangi bir belge eklenemez. Eğer vize memuru başvuru dosyasında bulunmasına rağmen bir belgeyi değerlendirmeye almadıysa veya başvuru belgeleri arasında belirtilmesine rağmen vize memuru tarafından gözden kaçırılan bir bilgi varsa bu itiraz yolu kullanılabilir.

Bu gerekçe dışında bir itiraz yapmayı planlayan kişiler ise itiraz kapsamlı yeniden değerlendirilme başvurusunu (re-consideration) deneyebilirler. Bu itirazlarla ilgili CSS Legal danışmanlık, yılların tecrübe ve birikimiyle, tekrar tekrar vize reddi alma ihtimalini en aza indirebilmek adına başarılı bir başvuru yapılmasını sağlayabilecektir. Başvuru sonucu ret olan dosyalar için Ankara Anlaşması Vizesi başvuru dilekçesi ve savunmalar hazırlanır ve gerekli ise vize reddine itiraz başvuru dosyasını güçlendirecek olan yeni belgeler eklenir.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecinde (Brexit) Ankara Anlaşmasının iptal olup olmayacağı hususunda birçok bilgi internette dolaşmaktadır. İngiltere Ankara Anlaşmasını iptal edip etmeyeceği veya ne zaman iptal edeceği hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştır. "Ankara Anlaşması ne zaman bitiyor?" sorusunu araştıran bireyler İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi başvurusunun hala devam ettiğini ve hangi şartları sağlayarak bu vizeyi elde edebileceğini alanında uzman danışmanlarla irtibata geçerek öğrenebilir.

CSS & Co Legal Services , 2006'dan bu yana İngiltere vizesi danışmanlığı yapan ve Londra, Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep ofisleri ile Türkiye ve İngiltere'de başvuru sahiplerine hizmet sunmakta olan bir danışmanlık şirketidir. "Ankara Anlaşması vizesi nasıl alınır?" sorusunun cevabını internette güvenilirliği bulunmayan sitelerden araştıranlar yanlış bilgilere ulaşarak vize reddiyle karşılaşmakta, son dönemlerde yetersiz ve uzman olmayan danışmanlık firmalarının çoğalması sebebiyle İngiltere seyahat planlarını ertelemektedir. Ancak İngiltere vizesi, Ankara Anlaşması Vizesi ve vize retlerine itirazlar konusunda uzmanlaşmış CSS Müşavirlik köklü bir kurum olması sebebiyle güvenle başvuru işlemlerinizi teslim edebileceğiniz bir danışmanlık firması. Bu firmayla yapılan başvurularda İngiltere vizesi başvuru prosedürlerinizin eksiksiz olması sağlanabiliyor.

Ankara Anlaşması Vize danışmanlık ile başvuru yapıldığı takdirde vize reddi ile karşılaşma ihtimalinizi en aza indirebilirsiniz. İngiltere vizesi, Ankara Anlaşması Vizesi, İngiltere vizesi reddine itiraz başvuruları alanında uzman danışmanlara sahip CSS Legal danışmanlık ile başvuru sürecinizin sorunsuz, başvuru dosyanızın eksiksiz olmasını sağlayabilir, vize başvurusunda olumlu sonuç alabilirsiniz. İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvurularında CSS & Co Legal Services uzmanlarından bilgi ve profesyonel destek alabilirsiniz.