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Akar: Hedefimiz terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması

Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır
 29 Mayıs 2019 16:08
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Akar: Hedefimiz terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı ilgili Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Yüksekova'ya gittiğini belirterek, "Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam etmektedir. İnşallah ülkemize, milletimize güzel haberler vermeye devam edeceğiz." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.

10. Tanker Üs Komutanlığında karşılanan Akar ve komutanlar buradan Fırat'ın batısındaki Suriye sınırından sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Tümen Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'tan brifing aldı, talimatlar verdi. Akar ve komutanlar daha sonra birlik komutanları ile toplantı yaptı.

- "Amacımız ateşkesin, istikrarın sağlanması"

Akar, yaptıkları toplantı ile çalışmaları gözden geçirdiklerini belirterek, özellikle İdlib'deki gelişmeler konusunda derin çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

İdlib'de rejimin hem karadan hem havadan saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bunun sonucunda oradaki kadın, çocuk, yaşlı binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu, arzu edilmeyen bir dram ve trajedi. Bunun önlenmesi için biz elimizden geldiğince Astana süreci çerçevesinde, 17 Eylül Mutabakat Muhtırası çerçevesinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Rusya ile olan yakın temasımız devam etmekte. Ruslarla gerekli bilgi alışverişini yapmaktayız. Bir an önce bu dramın durdurulması, insanların güvenliğinin sağlanması, yeniden ateşkesin gerçekleşmesi ve istikrarın bölgeye hakim olması için temaslarımızı sürdürüyoruz.

Bu konuda Rus muhataplarımızdan rejim üzerindeki etkilerini kullanmalarını ve bir an önce karadan ve havadan yapılan bu saldırıların durdurulmasını bekliyoruz. Bu konuda Rusya'nın da tabii çeşitli temasları, çalışmaları var. Bunların başarılı şekilde sonuçlanması, bir an önce İdlib'de istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da biz Türkiye olarak gerek Astana süreci çerçevesinde gerekse 17 Eylül'de yapılan mutabakat muhtırası ile 3-4 Mart'taki mektup değişimi çerçevesinde üzerinde anlaştığımız ilkeler doğrultusunda üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak için olabildiğince yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bu konuda Mehmetçik'in arazide kendisine düşen görevleri yapmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bölgede 12 gözlem noktamız var. Onlar da faaliyetlerini aralıksız, aksaksız, eksiksiz devam ettirmektedir. Amacımız bir an önce bölgede ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanmasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde Rusya ile temas halinde sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Pençe Harekatı

Pençe Harekatı'nın yeni safhasının 27 Mayıs'ta başladığını anımsatan Bakan Akar, "Bu harekatımız şu anda planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Başlangıçta kara ateş destek vasıtalarımızla, Hava Kuvvetlerimizle sağladığımız destek çerçevesinde hedef bölgesi yumuşatılmış, daha sonra hava hücum harekatıyla bölgeye komandolarımız indirilmiş ve onlar harekatlarını planlandığı şekilde sürdürmektedirler." diye konuştu.

"Şu ana kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullanan Akar, komandoların Atak helikopterleri, SİHA ve İHA'larla yoğun şekilde desteklendiğini belirtti. Akar, şunları kaydetti:

"Bölgede konuşlandığını tespit ettiğimiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin barındığını değerlendirdiğimiz tüm mağaralara, teröristlerin inlerine giriliyor, girilecek. İnşallah asil milletimizin sevgisi, duası, desteğiyle Mehmetçik, komandolarımız bu işin üstesinden gelecekler ve ülkemize, milletimize, halkımıza karşı bölgedeki terörist tehdidini ortadan kaldıracağız. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kahraman ve fedakar Mehmetçik kendisine verilen görevi büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. İnşallah bu harekatın sonunda ülkemize, halkımıza ve sınırlarımıza karşı bu bölgedeki mevcut tehdidin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu istikamette çalışıyoruz. "

- "Kara Kuvvetleri Komutanımız Yüksekova'ya gitti"

6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile geldiklerini hatırlatan Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz buradaki çalışmaları sürdürürken Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız da Pençe Harekat Bölgesi ile alakalı Yüksekova'ya gitti. Orada bu faaliyetle ilgili gerekli bilgiyi alıp, emirlerini vermektedir. Pençe Harekatı bir taraftan planlandığı şekilde başarıyla devam ederken aynı zamanda Kandil'de, Asos ve diğer yerlerde tespit edilen terör hedefleri de ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaya başlanmış ve vurulmaktadır. Mehmetçik bu çerçevede tarihine yaraşır şekilde büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstererek kendisine düşen görevleri en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığındadır. Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam etmektedir. İnşallah ülkemize, milletimize güzel haberler vermeye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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