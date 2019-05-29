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15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına hapis istemi

İzmir'de, FETÖ davasında yargılanan eski İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
 29 Mayıs 2019 16:10
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15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun'un yargılanmasına devam edildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Çoğun ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Çoğun'un, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine söz alan sanık Çoğun, tahliye olmasının ardından yaklaşık 1 sene boyunca karakola giderek imza attığını hatırlatarak, bir kadın olarak bu durumun zorluğundan bahsetti.

Çoğun, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

Sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma yapabilmek için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Çoğun'un talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini ise kabul ederek duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Melek Çoğun hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock kullanıcısı olan sanığın, 2011'de düzenlenen sınavda 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atandığına, 2016 başında yazılım şube muduru ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olarak görev yaptığına dikkat çekilmişti.

Hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Çoğun, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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