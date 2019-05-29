'Sağlık çalışanları ağır çalışma koşulları altında eziliyor'
|29 Mayıs 2019 16:13
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CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Sağlık çalışanları ağır çalışma koşulları altında ezilirken, hastalar da sistemin aksaklıkları nedeniyle yeterli ve kaliteli hizmet alamıyor. Bu durum haksız bir şekilde de olsa sağlık personeline şiddet olarak dönüyor." dedi.
Ünsal, Mecliste partisinden bazı milletvekilleriyle, sağlıkçılara yönelik şiddete dikkati çekmek için basın toplantısı düzenledi. "Onlar, sağlığımız için var, şiddeti haketmiyorlar", "Şifa veren ellere zarar vermeyin." yazılı dövizleri kürsüye asan Ünsal, sağlık çalışanlarının şiddete en çok maruz kalan kesim olduğunu belirtti.
"Sağlık sisteminin hem hastaları hem de çalışanları zorlayan kısmının" sağlık çalışanlarına şiddete neden olduğunu savunan Ünsal, "İhtiyaca göre dizayn edilmeyen sistem nedeniyle çok şiddet olayları yaşanıyor. Bu olaylara karşı ağır ve caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmadığı için sağlıkçılar sürekli şiddet riskiyle yaşamak zorundadır." diye konuştu.
Türkiye'de hastane sayısının yüzde 13 ve doktor sayısının da yüzde 31 arttığını belirten Ünsal, buna karşı hasta sayısının da yüzde 260 artış gösterdiğini söyledi.
Ünsal, "Bir doktora 570'den fazla hastanın düştüğü bir sistemden bahsediyoruz. Durum bu olunca doğal olarak sağlık hizmetinin kalitesi düşüyor. Sağlık çalışanları ağır çalışma koşulları altında ezilirken hastalar da sistemin aksaklıkları nedeniyle yeterli ve kaliteli hizmet alamıyor. Bu durum haksız bir şekilde de olsa sağlık personeline şiddet olarak dönüyor." ifadesine yer verdi.
Sağlık Bakanlığının, "Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı'nı" da eleştiren Ünsal, şu değerlendirmede bulundu:
"Bakanlık, Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı'nda, hastaneler işletmeye dönüşürken, 'sağlık emekçileri tüm şirinlikleriyle hastalara hizmet vermelidir.' diyor. Günde 100'ün üzerinde hasta bakmaya zorlanan doktor hastalarla göz teması kuracakmış. Bunu bakan beye bir denetmek istiyorum. Göz temasının arkasından da sağlık personeli gülmeliymiş, tebessüm edecekmiş. Yanında çalışan yardımcı bir personel olmayan doktor 5 dakika içinde hastasının hem analizini alacak, fizik muayenesini yapacak, tetkikini isteyecek, bilgisayara kaydını girecek, bir gün gözünü ekrandan ayırmayan doktor çok da sempatik bir şekilde hastaya tebessüm edecek. Bekleyeceksiniz. Böyle yapınca olaylar önlenirmiş."
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