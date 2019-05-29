Çorum'da ilkokul öğrencileri 3,5 ton atık pil topladı

Çorum Belediyesinin 10 yıldır sürdürdüğü atık pil toplama kampanyası kapsamında 3 bin 500 kilogram atık pil toplayan ilkokul öğrencileri ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Temizlik İşleri Müdürlüğü tesislerinde bir araya geldiği ilkokul öğrencilerine atık pil toplama kampanyasına katkılarından dolayı hediye verdi.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, atık pilin basit bir konu olmadığını belirterek, "Küçük bir pil olarak basit gelebiliyor. Atık pil meselesi dünyanın başına bela. Avrupa Birliğinde kişi başına ortalama 4 gram atık pil toplanıyor. Türkiye'de bu oran 1 gram. Çorum'da ise bu yıl öğrencilerimizin gayretiyle 10 grama yükseldi." dedi.

Atılan bir pilin havayı, suyu, toprağı kirletebildiğinin altını çizen Aşgın, "Bu dünya bize emanet. Üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceğimiz bir yer değil burası. Atık piller ağır metaller ve kimyasal maddeler içeriyor. Dolayısıyla piller, kullanıldıktan sonra uzmanlar tarafından çevreye zarar vermeyecek hale getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum Belediyesinin, atık pil konusunda kentte farkındalık oluşturmak amacıyla 10 yıl önce başlattığı atık pil toplama kampanyasının başarıyla devam ettiğini aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğiyle yapılan bir proje bu. On yıldır devam eden proje kapsamında ilk yıl 500 kilogram pil toplanmış. Sonraki yıllarda artış görünüyor. Geçen yıl 2 bin 500 kilogram atık pil toplanmıştı. Bu yıl yaklaşık yarı yarıya artışla 3 bin 500 kilogram atık pil toplamış öğrencilerimiz. Dünya çocuklarla güzeldir. Çorum'da yıl içinde toplanan toplam pil 3 bin 750 kilogram. Bunun 3 bin 500 kilogramı çocukların topladığı piller. Atık pil toplama miktarı kişi başına 10 grama yükselmişse, bu çocuklarımızın başarısıdır."

Aşgın, törene katılan ilkokul öğrencilerinden ve okul idarecilerinden gelecek yıl 10 bin kilogram atık pil toplama sözü aldı.