İmamoğlu ile tartışan esnaf: Dersini aldı

CHP'nin adayının geçen pazartesi günü katıldığı bir televizyon programında kendisine, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilgili sorulan soruya verdiği cevabın tartışması sürüyor. İki gündür sosyal medya ve sokakta en çok konuşulan olayla ilgili CHP adayının önceki gün Arnavutköy'de bir vatandaşla girdiği diyalog dikkat çekti. Esnaf Eyüp Keskin, terör örgütlerine karşı sesini çıkarmayan CHP adayına tepki gösterince, CHP adayı 'Ukalalık yapma' karşılığını verdi.

"GÖZLERİNİN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEDİM"

CHP'li adayın 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili Arnavutköy'de yaptığı esnaf ziyaretinde sert tartışma yaşadığı esnaf Eyüp Keskin, "Söylemem gereken her şeyi yüzüne söyledim.

Hem FETÖ hem de PKK terör örgütleri yönetici ve üyelerinin, 'CHP adayına destek' mesaj ve açıklamalarına açık açık tavır alıp, tepki göstermeyen İmamoğlu'nun bu tavrı iki yüzlülük. Gerçeklerle karşı karşıya kaldığında nasıl agresifleştiği, makyajının döküldüğüne tüm Türkiye şahit oldu. Biz vatanına, milletine bağlı insanlarız.

Türkiye'nin birliğine, dirliğine kast etme kastı olanlarla yan yana duran herkese aynı tepkiyi gösteririz. Konuşmalarım, söylediklerimi kesip kendi istedikleri şekilde yayınlıyorlar. Ancak ben söylemem gerekenleri gözünün içine baka baka söyledim" diye konuştu.

"BANA DERS VERMEYE ÇALIŞTI, DERSİNİ ALDI"

Keskin, "Konuşmanın bir bölümünde elini göğsüme vurup sözde bana ders veriyor. Sonra da sağ eliyle yanağıma dokunuyor. Sosyal medyada, 'tokatladı' diye bazı görüntü ve ifadeler görüyorum. Bana kimse tokat atamaz. Atmaya kalkanlara da gereken cevabı anladığı dilden veririz. Böyle bir göreve soyunmuşsanız. Taraflı tarafsız herkesin söylediklerini olgunlukla dinleyeceksiniz. İmamoğlu'nun gerçek yüzü bu diyalogla ortaya çıkmıştı. Bize ders vermeye çalıştı ancak dersini aldı" dedi.