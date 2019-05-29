Hazine'den 1 milyar euro'luk kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 milyar 1 milyon 950 bin euro tutarından 31 Mayıs 2019 valörlü kira sertifikası ihracı gerçekleşirdi
|29 Mayıs 2019 17:19
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 1 milyar 1 milyon 950 bin euro tutarında 31 Mayıs 2019 valörlü, 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlık açıklamasında kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği bildirildi.
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