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Otomobiller çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı
|29 Mayıs 2019 17:26
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Süleyman Seven'in (45) kullandığı 32 EL 535 plakalı otomobille Nuri Yavuz Işıldak'ın (36) kullandığı 15 BA 177 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Nuri Yavuz Işıldak, aynı araçta bulunan Elif Kaya (31) ve Saim Türkcan (34) ile diğer sürücü Süleyman Seven yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan Süleyman Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Nuri Yavuz Işıldak, Elif Kaya ve Saim Türkcan'ın Ağlasun ilçesinde öğretmen olduğu ve Burdur'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
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