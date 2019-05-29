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'Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sakın ola ki seçimler yüzünden birbirinize küsmeyesiniz, kötü olmayasınız. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin ekonomisinin düzeltilmeye ihtiyacı var
 29 Mayıs 2019 17:34
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'Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sakın ola ki seçimler yüzünden birbirinize küsmeyesiniz, kötü olmayasınız. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin ekonomisinin düzeltilmeye ihtiyacı var." dedi.

Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keskin ilçesinde 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi kapsamında ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting programında konuşan Akşener, bu seçimin bir belediye seçimi olduğunu, bütün belediye başkan adaylarına başarılar dilediğini söyledi.

Kendilerinin çok zor bir süreçten geçerek bugünlere geldiğini belirten Akşener, şöyle konuştu:

"31 Mart seçimleri belediye seçimleriydi. Bu seçimler Keskin'e, Ankara'ya, Kırşehir'e ve bugün İstanbul'a hizmet edecek şahsı, adayı seçip, 5 yıl boyunca o kişinin yaptığı hizmetleri gözleyip, ondan sonra 5 yıl sonra 'ya devam ya da tamam' deme hakkının vatandaşımıza verildiği bir seçimdi. Ama benim dışımda maşallah liderler geçidi oldu. Adayların resimleri olmadı, adamların resimleri oldu."

Akşener, adayları Necati Alsancak'a oy istemek için Keskin'e geldiklerini ifade etti.

"Ancak bu seçim sebebiyle komşularınızla kötü olmayın" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Dostlarınızla, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla ve kardeşlerinizle kötü olmayın, hukukunuzu bozmayın. Küsmeye değmez. Ankara'ya bakmayın. Ankara'daki devleti yönetenlere bakmayın. O allı pullu, kelli felli siyasetçilerin löm löm konuşmalarına bakmayın. İşleri bitince terk edip gidiyorlar. Gece çocuğunuz hastalandı, kapı komşunuzu uyandırmak zorundasınız. Hastaneye beraber gitmek için. Aynı eczaneden ilaç alacaksınız. Sakın ola ki seçimler yüzünden birbirinize küsmeyesiniz, kötü olmayasınız. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin ekonomisinin düzeltilmeye ihtiyacı var."

- "Değişim her zaman iyidir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Türkiye'nin 31 Mart'ta bir seçim yaşadığını hatırlattı.

Kendisinin Ankara'daki seçimlere 3. kez aday olduğunu, ancak son seçim gibi çok ağır bir seçim yaşamadıklarını anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"İşte 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını Mansur Yavaş kazanırsa şöyle olur, böyle olur' bunları bütün televizyonlarda duyduk. 'Belediyede çalışan 25 bin kişiyi çıkartacak', işte 'efendim sayaçları PKK'lılar okuyacak' falan filan, bir sürü uydurma haber. Allah nasip etti, Ankaralılar iftiraların cevabını verdi. Bizleri görevlendirdi. Mazbatayı aldığımız ertesi günden itibaren Ankara'nın her yeri Türk bayraklarıyla donatıldı. TC tabelası olması gerektiği yere tekrar asıldı. Hiçbir kimse işten atılmadı. Sonuçta dünyanın sonu değil. Bir belediye değişirse yeni gelen belediye başkanı hevesle hizmete başlar. Mutlaka eski belediye başkanlarından fazla hizmet yaparak, kendini ispat etmek isteyecektir. Bu nedenle değişim her zaman iyidir. Yeni belediye başkanı hevesle mutlaka çok şey yapacaktır."
Anadolu Ajansı
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