Gemlik Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla belediye tabelasına 'T.C.' ibaresini eklendi
|29 Mayıs 2019 17:46
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gemlik Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla, Refik Yılmaz döneminde çıkarılan belediye tabelasındaki 'T.C.' ibaresi yeniden eklendi.
Belediye Başkanı Sertaslan, Gemlik halkının uzun süredir böyle bir talebinin olduğunu belirterek, "Uzun süredir Gemlik'te yaşayan yurttaşlarımızın pek çoğunun arzu ettiği, talep ettiği bir şeydi. Çok da büyütülecek bir şey yok. Umarım mutlu edebildiğimiz insan sayısı üzdüğümüz yurttaşımızın sayısından çok daha fazladır" dedi.
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