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Hakimin etek boyu ile uğraşması TBMM gündeminde

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: (Hakimin, avukatın etek boyuna yönelik ifadeleri) Bunu kabul edemeyiz ve takipçisiyiz. Bu, bir tacizdir. Bir mahkeme başkanına, bir yargıca asla ve asla yakışmayan bir harekettir, lanetliyoruz
 29 Mayıs 2019 17:56
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Hakimin etek boyu ile uğraşması TBMM gündeminde

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İstanbul Hakim Mehmet Yoylu'nun, avukatın etek boyuna yönelik sözleriyle ilgili, "Bunu kabul edemeyiz ve takipçisiyiz. Bu, bir tacizdir. Bir mahkeme başkanına, bir yargıca asla ve asla yakışmayan bir harekettir, lanetliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin "Turkiye'de yargı alanındaki cinsiyetci pratiklere neden olan etmenlerin belirlenmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Önerge üzerine söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, elinde bir tutanak olduğunu belirterek, Kartal'da İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde Hakim Mehmet Yoylu'nun, mahkemede, avukatın etek boyuyla ilgili tutanaklara yansıyan sözlerini okudu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün bahsi geçen tutanağı kendisinin de okuduğunu belirterek, "Aslında biz bu filmi hep beraber seyretmiştik, üzerinden fazla geçmedi, yirmi sene geçti. 28 Şubat'ta bunun tersini seyretmiştik." diye konuştu.

"Bir insanın eteğinin boyu, bir insanın başının örtüsü diğerine ne zarar veriyor?" diye soran Türkkan, "Kendi evladına dahi müdahale edemeyen birisinin bir başkasının giyimiyle alakalı hele bu bir kamu görevlisiyse, bununla alakalı tutanak tutacak kadar acz içerisine düşmesini buradan yadırgıyorum, lanetliyorum, kınıyorum. Bu konudaki en büyük, en önemli konuşmayı da AK Parti'den bekliyorum." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "İnsanların giyim kuşamına, kadınların etek boyuna, giydiği topuklu ayakkabıya, saçına, makyajına ya da taktığı başörtüsüne karışan biri yargıç olamaz. Karanlık zihniyetini açık etmesiyle birlikte, bu sözde hakimin yargıçlık vasfı da ortadan kalkmıştır. Bu kişinin herhangi bir davada adaletle hükmetmesi mümkün değildir. Bu kişi mutlaka açığa alınmalı, hatta meslekten çıkarılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

-"Görevinden uzaklaştırılması..."

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim." açıklamasını paylaştı.

Bir kişinin sadece şahsi olarak yaptığı hatayı bütüne yaymanın, adalet sistemi, yargıçlar için de adil olmayacağını belirten Kalsın, "Bu anlamda, görevini doğru ve yerinde yapan insanlar konusunda, yapılan bir yanlışlığı diğerinin de aynı şekilde yaptığını, bir kişinin yapmış olduğu insani bir hata karşılığında hemen burada HSK'ye başvuru yapılarak görevinden uzaklaştırılması noktasında görüyoruz." dedi.

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İktidar partisini temsilen kürsüye çıkan kişi amasız, fakatsız, ağız dolusu ve hiç orasından burasından dolaşmadan bu işi lanetleyip 'Bir dakika daha cübbesini giyerse bu hepimizin utancıdır.' diyemiyor ya bir sonraki meczubun bundan sonraki tavrını olağanlaştıran, cesaretlendiren de bu. Esas sorun bu." diye konuştu.

HDP Ankara Milletvekili Kerestecioğlu da "Sadece ceza davalarında da değil, boşanma davalarında, iş hukuku davalarında, yargıda cinsiyetçiliği ele alan bir araştırma önergesi bu, gelin hep birlikte kabul edelim" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bugün yargıda yaşamış olduğumuz bu menfur olayı, hamdolsun, bugün Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin hiçbirisi kabul etmiyor. Bunu kabul edemeyiz ve bunun da takipçisiyiz. Bugün yapılan bir insan hakları ihlalidir. Bu, bir tacizdir, bir mahkeme başkanına, bir yargıca asla ve asla yakışmayan bir harekettir, lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'nin önerisi kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin "Turizm ve Kültür Bakanlığının Ogilvy şirketiyle ilişkilerinin araştırılmasına ilişkin" önergesi ile CHP'nin "Kamu kaynaklarının reklamlar aracılıgıyla medyaya aktarımı" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da içeren "torba kanun" teklifinin görüşmelerine geçildi.
Anadolu Ajansı
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