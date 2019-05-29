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MEB'den, 2019 yılı Öğretmenler Günü Genelgesi

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine ilişkin "Öğretmenler Günü Genelgesi" yayınlandı.
 29 Mayıs 2019 18:10
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MEB'den, 2019 yılı Öğretmenler Günü Genelgesi

24 Kasım 2019 Öğretmenler Gününün, 2013 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü olan öğretmenlerin aralarındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanması Genelge ile istenmektedir.

Genelge ekinde ise Ankara'da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde uyulacak esas ve usullere ilişkin formlar yer almaktadır.

Genelge

Genelge Ekleri

1-İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (3 sayfa)

2- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi başvuru ve değerlendirme formu (1 sayfa)

3- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları (2 sayfa)

4- Okul/kurum müdürlüklerinin başvuruda bulunan öğretmenlere yönelik değerlendirme formu (1 sayfa)
Memurlar.Net - Özel

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