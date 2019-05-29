MEB'den, 2019 yılı Öğretmenler Günü Genelgesi
|29 Mayıs 2019 18:10
|Yazdır
24 Kasım 2019 Öğretmenler Gününün, 2013 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü olan öğretmenlerin aralarındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanması Genelge ile istenmektedir.
Genelge ekinde ise Ankara'da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde uyulacak esas ve usullere ilişkin formlar yer almaktadır.
1-İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (3 sayfa)
2- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi başvuru ve değerlendirme formu (1 sayfa)
3- İlçe/İl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları (2 sayfa)
4- Okul/kurum müdürlüklerinin başvuruda bulunan öğretmenlere yönelik değerlendirme formu (1 sayfa)
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
27 Mayıs 2019 08:32
|MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı
26 Mayıs 2019 11:10
|Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek
23 Mayıs 2019 19:46
|Yapay zeka ders oluyor
22 Mayıs 2019 07:05
|'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı
20 Mayıs 2019 14:44
|MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı
20 Mayıs 2019 11:16
|5 ders zorunlu olmaktan çıkarılıyor
19 Mayıs 2019 16:14
|İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
18 Mayıs 2019 16:27
|Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
18 Mayıs 2019 12:45
|Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
18 Mayıs 2019 12:11