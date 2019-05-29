'Elektrikli traktör'ü önümüzdeki seçimlerin ardından tanıtacağız'
|29 Mayıs 2019 18:13
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutköy Yeniköy'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yeniköy muhtarlığında karşılanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Yeniköy Muhtarı Timur Çevik eşlik etti. Bazı dükkanlara girerek esnafla kısa süre sohbet eden Bakan Pakdemirli ardından nüfus mübadelesi sonrası köye göç eden ve burada hayatlarına devam eden vatandaşlarla buluştu. Bölgenin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık konularında vatandaşların görüşlerini dinleyen Bakan Pakdemirli, burada 'elektrikli traktör' müjdesi verdi.
"Günde 5 ya da 10 liraya bir şarj ile bütün işlerini görebileceksiniz"
Programda konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çok ucuz bir fiyata şarj edilen traktörün bütün işleri halledebileceğini belirterek, "İleride çılgın bir projemiz olacak 'elektrikli traktör' önümüzdeki dönemde seçimlerin ardından tanıtımını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Elektrikli traktörde hedeflediğimiz şey şu normal bir traktör kaç para ise o da bu ücret dikkate alınarak satışı yapılacak. Günde 5 ya da 10 liralık bir şarj ile bütün işinizi görebileceksiniz" dedi.
Elektrikli traktörün görüntüsünü vatandaşlarla paylaştı
Elektrikli traktörün ilk örnek çalışmasını kullanan ve traktörün görüntüsünü vatandaşlarla paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm parçaların tamamen yerli olduğunu belirterek, traktörün motor ve çalışma performansıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Seri üretime geçilecek olan elektrikli traktörün görüntüleri bile vatandaşlardan tam not aldı.
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