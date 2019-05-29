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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 408,68 puan ve yüzde 0,47 artarak 87.186,30 puana çıktı
 29 Mayıs 2019 18:27
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 87.186,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 408,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,56 ile finansal, kiralama faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyre karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı aşarak 87.769,41 puana kadar çıktı.

Analistler, dünkü Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenlemesinin ardından bugün de devlet katkısının yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, fonlardan gelecek alımların pay piyasaları için pozitif olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 ve 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı
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