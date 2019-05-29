Mavi kategoride aranan terörist tutuklandı
|29 Mayıs 2019 18:51
|Yazdır
Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Köse'nin, Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Adliyeye getirilişi sırasında slogan atmaya çalışan Ümit Emrah Köse, polisler tarafından engellendi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Köse tutuklandı.
Yasa dışı yollarla Mersin'e geldiği belirlenen teröristin, eylem arayışında olduğu iddia edildi.
Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunan Köse'nin yakalanması İçişleri Bakanlığınca duyurulmuştu. Ümit Emrah Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası ertelendi
29 Mayıs 2019 19:06
|FETÖ sanığı eski komiser hakim karşısına çıktı
29 Mayıs 2019 18:03
|FETÖ davasında Hüseyin Hatemi dinlenecek
29 Mayıs 2019 17:41
|FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime ağırlaştırılmış müebbet
29 Mayıs 2019 17:05
|Gaziantep'te ihraç edilen polise FETÖ'den ceza
29 Mayıs 2019 16:40
|15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına hapis istemi
29 Mayıs 2019 16:10
|Bolu'daki FETÖ'nün iş insanları yapılanması davasında 11 sanığa ceza
29 Mayıs 2019 15:40
|FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi
29 Mayıs 2019 15:20
|Ankesörle haberleşen 4 eski subaya FETÖ'den hapis istendi
29 Mayıs 2019 14:39
|Gazeteci Mehmet Gündem'in tutukluluğuna devam kararı
29 Mayıs 2019 14:23