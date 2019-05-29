1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mavi kategoride aranan terörist tutuklandı

Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı
 29 Mayıs 2019 18:51
Yazdır
Mavi kategoride aranan terörist tutuklandı

Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Köse'nin, Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilişi sırasında slogan atmaya çalışan Ümit Emrah Köse, polisler tarafından engellendi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Köse tutuklandı.

Yasa dışı yollarla Mersin'e geldiği belirlenen teröristin, eylem arayışında olduğu iddia edildi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunan Köse'nin yakalanması İçişleri Bakanlığınca duyurulmuştu. Ümit Emrah Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası ertelendi
29 Mayıs 2019 19:06		 FETÖ sanığı eski komiser hakim karşısına çıktı
29 Mayıs 2019 18:03
FETÖ davasında Hüseyin Hatemi dinlenecek
29 Mayıs 2019 17:41		 FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime ağırlaştırılmış müebbet
29 Mayıs 2019 17:05
Gaziantep'te ihraç edilen polise FETÖ'den ceza
29 Mayıs 2019 16:40		 15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına hapis istemi
29 Mayıs 2019 16:10
Bolu'daki FETÖ'nün iş insanları yapılanması davasında 11 sanığa ceza
29 Mayıs 2019 15:40		 FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi
29 Mayıs 2019 15:20
Ankesörle haberleşen 4 eski subaya FETÖ'den hapis istendi
29 Mayıs 2019 14:39		 Gazeteci Mehmet Gündem'in tutukluluğuna devam kararı
29 Mayıs 2019 14:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
Bakan Gül'den, etek boyuyla uğraşan hakim için açıklama
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
Elif Şafak'ın kitabında da pedofili betimlemeler var
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekrem imamoğlu 6
samsun valisinin 1.7 milyonluk makam aracı 3
tebessüm 2
Filofobi 6
fikri firar 6
bayram kredisi 3
bayram ikramiyesi 3
abdullah şevki 5
bursaspor'un küme düşmesi 1
zümrüt apartmanı 10
SON İLANLAR
İstanbul Çatalca SYDV Personel Alım İlanı
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türmob Yeminli Mali Müşavir Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam