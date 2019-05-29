Karabük'te silahlı soygun girişimi
|29 Mayıs 2019 18:58
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Karabük'te tabancayla bir marketi soymaya çalışan kar maskeli kişi, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren 4 katlı bir markete giren kar maskeli Hasbi Y, elindeki silahı kasiyerlere doğrultarak para istedi.
Kasiyerlerin bunu kabul etmemesi üzerine soyguncu, kendisi uzanarak yazar kasalarda bulunan paraları aldı.
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında marketten çıkarak kaçmaya çalışan kişiye, market çalışanları müdahale etti.
Market çalışanları, elinden silahı alarak etkisiz hale getirdikleri kişiyi, polisi arayarak teslim etti.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Olay anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, kar maskeli bir kişinin markete girdiği, önce bir kasaya yöneldiği, bu kasadan para alamayınca sonra bir başkasına gittiği, buradan istediğini alan soyguncunun marketten çıkarak kaçmaya çalıştığı, bu sırada market çalışanlarının soyguncunun üstüne atlayarak etkisiz hale getirmeleri yer alıyor.
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