Şengül öğretmenin Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı
|29 Mayıs 2019 19:10
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Beyoğlu'nda, öğretmen Şengül Karaca'nın birlikte yaşadığı Hasan Aydın tarafından camdan atılarak ölümüne yol açtığı iddiasına ilişkin davada, adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Şengül Karaca'nın kendisinin mi atladığı yoksa itilerek mi düşürüldüğü konusunda tıbben değerlendirilme yapılamadığı kaydedildi.
Beyoğlu'nda 4 Mayıs 2017'de kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen Hasan Aydın'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, davanın önceki celsesinde tahliye edilen sanık Hasan Aydın ve avukatı katılmazken, maktul Karaca'nın yakınlarının avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı Adli Tıp Raporunun dava dosyasına ulaştığını kaydetti.
Zehirlenme bulgusu yok, ölüm yüksekten düşmeye bağlı
Dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Raporunda maktul Şengül Karaca'nın ölümünde zehirlenme bulgularına rastlanmadığı, ölümün yüksekten düşmeye bağlı gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, Karaca'nın camdan itildiği mi yoksa kendisinin mi atladığı konusunda tıbben değerlendirme yapılamadığı vurgulandı.
Adli Tıp raporunun okunmasının ardından söz alan baba Yalçın Karaca'nın avukatı, "Adli tıp raporu dikkate alındığında maktulün intihar eğiliminde olup olmadığı konusunun araştırılması gerekir. Bu nedenle yeni bir bilirkişi raporu alınmalı. Sanık Hasan Aydın'ın ifadeleri çelişkilidir. Bu nedenle Aydın'ın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan Aydın'ın tutuklanması talebini reddetti. Mahkeme, maktul Şengül Karaca'nın cep telefonuyla sosyal medya hesaplarına ilişkin ek bilirkişi raporu alınması yönünde karar vererek, duruşmayı 15 Ekim tarihine erteledi.
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