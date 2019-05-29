1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Profesör'den kene uyarısı! Sakın keneyi kusturmayın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, Türkiye genelinde şimdiye kadar 10 bin 562 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastası tespit edildiğini belirterek, bu kişilerin yüzde 95'inin iyileştiğini söyledi.
 29 Mayıs 2019 19:18
Yazdır
Profesör'den kene uyarısı! Sakın keneyi kusturmayın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, Türkiye genelinde şimdiye kadar 10 bin 562 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastası tespit edildiğini belirterek, bu kişilerin yüzde 95'inin iyileştiğini söyledi.

CÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, ilk olarak Kongo'da görülen, Birinci Dünya Savaşı sonlarında da Kırım'da rastlanmasından dolayı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi adını alan ve keneden bulaşan hastalıkla ilgili bilgiler verdi. Türkiye'de ilk vakaların Kelkit Vadisinde görüldüğünü ve hastaların bir çoğunun Tokat'tan geldiğini anımsatan Engin, ayrıca Türkiye'de ilk tanının 2003 yılından sonra konulduğunu belirtti. Engin, hastalığa Tokat, Sivas, Yozgat, Gümüşhane gibi illerde daha çok rastlandığına belirterek, Türkiye geneline bakıyoruz, şu ana kadar 10 bin 562 hasta tespit edilmiş ve bunun bin 683'ü bizim üniversitemizde takip edilmiş. Tabi bu hastaların hepsi Sivas'tan değil, komşu illerden de geliyor ifadelerini kullandı.

KKKA konusunda ülkede sağlık çalışanlarının tecrübeli ve donanımlı olduğunun altını çizen Engin, Cumhuriyet Üniversitesinin bu hastalıkla mücadelede ülke çapında üst sıralarda yer aldığını söyledi.

'KKKA'DAN HASTALARIN YÜZDE 95'İ KURTULUYOR'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin KKKA konusunda önemli bir merkez olduğunu söyleyen Engin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gerçekten bu konuda çok fazla hastayı takip ediyor. Temizlikçisinden, doktoruna kadar bütün personelimiz, hemşirelerimiz hatta öğrencilerimiz bile çok tecrübeli. Tek kişilik odalarımızın olması büyük bir avantaj. İyi bir kan merkezimiz var. Bunların hepsi bizim için çok büyük bir avantaj. Bu alanda tecrübeli bir merkeziz. KKKA konusunda 'bütün hastalar ölecek' şeklindeki bir korku yersizdir. Çünkü yüzde 95'i kurtuluyor. Korkmamak lazım, bilinçli olmak lazım dedi.

KENE İÇİN ÖNLEMLER

Vücuduna kene yapışan kişilerin en yakın sağlık merkezine başvurması gerektiğini aktaran Engin, Sağlık kuruluşuna gidilme imkanı yoksa kişi kendisi de yapabilir ama burada önemli nokta keneyi doğru çıkartmak. Burada dikkat edilmesi gereken çıkarma işlemi yaparken keneyi kusturmamak. Bazen görüyoruz, kolonya, deterjan, sigara, aseton gibi farklı farklı şeylerle keneyi çıkartmayı deniyorlar. Bunu kesinlikle önermiyoruz, şu açıdan önermiyoruz diyelim ki kene KKKA virüsü taşıyor, kişiyi de ısırdı kan emiyor, henüz virüsü vermedi. Ama siz kusturursanız zaten orayı delmiş, kusmuğuyla kişiye mikrobu vermiş oluyor. O yüzden kusturulmaması gerekiyor. KKKA'nın görüldüğü bölgelerde çayıra çimene uzanmayacaksınız. Çünkü kene uçmaz, kene yürür. Kene çıplak teni arar, kan emmek için. Tarlada mümkün oldukça çıplak ten olmaması gerekir. Uzun pantolon giyebilirsiniz, çorabı pantolonun üzerine çekmek doğru bir uygulama diye konuştu.

G

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit Mehmet Taşhan'ın baba ocağına ateş düştü
29 Mayıs 2019 19:02		 İstanbul: 29 kez kuşatılan medeniyet başkenti
29 Mayıs 2019 15:03
Yayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçidinden yürütüldü
29 Mayıs 2019 14:36		 Okul müdürü, çocukları için 68 kilo verdi
29 Mayıs 2019 13:51
Avukatlar çocuk istismarına karşı bilinçlendirme için sahnede
29 Mayıs 2019 12:49		 Bayram tatilinde yola çıkmak için en uygun günler ve saatler
29 Mayıs 2019 12:39
Almanya vatandaşlığına en çok Türkler geçti
29 Mayıs 2019 12:31		 'Türkiye'nin geçiş güzergahı' bayrama hazır
29 Mayıs 2019 12:15
Mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi
29 Mayıs 2019 12:03		 Meteoroloji'den sıcak haber geldi
29 Mayıs 2019 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
Bakan Gül'den, etek boyuyla uğraşan hakim için açıklama
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
Elif Şafak'ın kitabında da pedofili betimlemeler var
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeynep 3
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 8
şu an konuşamıyorum 3
Soğuk ısırması 1
roberto soldado 1
açın kapıyı 3
zamansız gitmek 3
çöl sıcakları 1
fütürist 2
bunlar o kadar çok çaldılar ki artık doydular 4
SON İLANLAR
İstanbul Çatalca SYDV Personel Alım İlanı
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türmob Yeminli Mali Müşavir Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam