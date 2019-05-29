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Sivas Valisi, koyun kırktı

SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmesini (TİGEM) ziyaret eden Vali Salih Ayhan, eline makine alarak koyun kırkma çalışmalarına yardım etti.
 29 Mayıs 2019 19:21
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Sivas Valisi, koyun kırktı

SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmesini (TİGEM) ziyaret eden Vali Salih Ayhan, eline makine alarak koyun kırkma çalışmalarına yardım etti.

İlçe gezileri kapsamında Ulaş'a giden Vali Salih Ayhan, TİGEM'i ziyaret ederek yapılan tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tesiste incelemelerde bulunan Vali Ayhan, havaların ısınmasıyla birlikte başlatılan küçükbaş hayvanların kırkma işlemlerini yakından takip etti. Vali Ayhan, bir ara kendisi de eline makineyi alarak koyun kırkmayı denedi. Daha sonra koyun sürülerinin bulunduğu mera alanına geçen Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, küçükbaş hayvancılıkla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sanayi, turizm ve tarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Vali Ayhan, Sivas?ın tarım alanında geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi. Tüm çiftçiler için güvenli bir liman hazırlamak adına güzel bir çatı oluşturduklarını anlatan Vali Ayhan, burada var olan potansiyelleri daha iyi noktalara taşımak istediklerini söyledi. Tarım ve hayvancılıkta tüm ürünleri tek bir çatı altında toplamak istediklerini, iş ve dış pazar olmak üzere özel sektör mantığıyla hareket edeceklerinin altını çizen Ayhan, TİGEM bizim için bir şans, bu işletmemizin geçmişi, fark edilir bir kültürü var dedi.

Ayhan, Özellikle tarım ve hayvancılıkta Sivas, lokomotif bir kuruluştur. Bu şehrin birikimden, kültüründen istifa etmemiz gerekiyor. Bu bölge hem TİGEM?in olması hem de Et Süt Kurumu?nun olması nedeniyle hayvan pazarını ve ot borsasını bu bölgeye kuracağız. Yine bu bölgeye de çiftlikler kuracağız ve bölgeyi cazibe merkezi yapacağız. Tüm kurumlarımızın ana rotalarını yeni dönemde üretim odaklı planladık ve devam ediyoruz. 10 binin üzerinde küçükbaş hayvanımız var. TİGEM?in tüm çiftliklerinde ise 200 bin küçükbaş hayvan var. İnşallah bu potansiyeli dikkate alarak, koyun yapağı projesine başlayacağız diye konuştu.

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DHA
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