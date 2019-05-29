İşte tepki çeken kitabın yazarının ilk ifadesi
Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, verdiği ifadede, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.
|29 Mayıs 2019 19:24
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Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu.
Yurtvermez, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.
Yurtvermez, kitaptan 500 tane basıldığını ve tamamının satıldığını, kendisinde tek kitap bulunduğunu ve buna da polisin el koyduğunu belirtti.
Yurtvermez'in ayrıca kitabın dağıtımı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bandrol için başvuru yapıldığını, suç unsuru bulunması halinde bandrol verilmeyeceğini söylediği öğrenildi.Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun ise kitabı okumadığını söylediği belirtildi.
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