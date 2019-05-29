1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte tepki çeken kitabın yazarının ilk ifadesi

Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, verdiği ifadede, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.
 29 Mayıs 2019 19:24
Yazdır
İşte tepki çeken kitabın yazarının ilk ifadesi

Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu.

Yurtvermez, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

Yurtvermez, kitaptan 500 tane basıldığını ve tamamının satıldığını, kendisinde tek kitap bulunduğunu ve buna da polisin el koyduğunu belirtti.

Yurtvermez'in ayrıca kitabın dağıtımı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bandrol için başvuru yapıldığını, suç unsuru bulunması halinde bandrol verilmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun ise kitabı okumadığını söylediği belirtildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Katliamdan 7 ay sonra memurluktan atılmış
29 Mayıs 2019 19:41		 Şengül öğretmenin Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı
29 Mayıs 2019 19:10
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltında
28 Mayıs 2019 22:08		 Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
26 Mayıs 2019 18:33
Komşusu ve 3 çocuğuna kezzap atan kadın tahliye
26 Mayıs 2019 17:11		 'Kafa keseceğim' diyen kişiye gözaltı
26 Mayıs 2019 15:39
Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı
26 Mayıs 2019 15:31		 Sosyal medyadan Erdoğan'a hakarete gözaltı
26 Mayıs 2019 14:51
20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı
23 Mayıs 2019 22:48		 Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlendi
23 Mayıs 2019 21:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
Bakan Gül'den, etek boyuyla uğraşan hakim için açıklama
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
Elif Şafak'ın kitabında da pedofili betimlemeler var
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakimle avukat arasındaki etek boyu tartışması 3
sevim koş 6
gulu gulu dansı 2
fütürist 2
aşk 4
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 8
01.06.2019 tottenham vs liverpool maçı 2
dalları bastı kiraz 2
samsun'da suya yapılan zam 1
çerez 3
SON İLANLAR
İstanbul Çatalca SYDV Personel Alım İlanı
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türmob Yeminli Mali Müşavir Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam