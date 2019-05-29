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Bayram ikramiyesi alamayan emeklilerden, Erdoğan'a mektup

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine Ramazan Bayramı için 1000 TL ikramiye verileceğinin açıklanmasının ardından Emekli Bankacı Dernekleri Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Üyeler, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istedi.
 29 Mayıs 2019 19:35
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Bayram ikramiyesi alamayan emeklilerden, Erdoğan'a mektup

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SGK emeklilerine Ramazan Bayramı için 1000 TL ikramiye verileceği duyurulduktan sonra Emekli Bankacı Dernekleri Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Özel sandıklara prim ödeyerek, emekli olanların, yasayla kalıcı hale getirilen, dini bayramlarda 1000'er TL ikramiye ödemesi dışında kaldıklarını belirten üyeler, uygulamaya dahil edilmelerini istedi.

150 bin banka emeklisi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektupta, "Kanuna banka sandık vakıfları emeklileri için açık hüküm konmaması nedeniyle dul ve yetimler hariç 150 bin banka vakıf emeklisinin durumu bankaların inisiyatifine bırakılmıştır" denildi.

DHA
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