1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Katliamdan 7 ay sonra memurluktan atılmış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. (35) hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede Volkan Bayar ile eski eşi Saadet Aylin Y.'nin kendi aralarında, silah alımı ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ile ilgili yazışmalarda, 4 akademisyene husumet beslediklerinin tespit edildiğine yer verildi. Çiftin ayrıca katliamdan 7 ay sonra disiplin soruşturması sonucu devlet memurluğundan da çıkarıldığı ortaya çıktı.
 29 Mayıs 2019 19:41
Yazdır
Katliamdan 7 ay sonra memurluktan atılmış

Olay, geçen yıl 5 Nisan ayında ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Volkan Bayar tutuklandı, boşandığı öğretim görevlisi Saadet Aylin B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık bir yıl süren incelemelerin ardından soruşturma dosyasını tamamlayıp, hazırladığı iddianameyi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamenin bir numaralı sanığı Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, katil zanlısı Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede katil zanlısı Volkan Bayar'ın cep telefonu görüşmelerini kaydettiği, eski eşi Saadet Aylin Y. ile polise teslim olmadan önceki konuşmasında, "Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla" dediği tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı tarafından hazırlanan iddianamede ikili arasındaki görüşmelere yer verildi. İddianamede, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 15.11.2018 tarihli yazısının ekinde gönderilen raporda, şüpheli Volkan Bayar'ın el konulan cep telefonunda Saadet Aylin Y. ile aralarında geçen bir tartışma sırasında, 'hocalara da bu plan kuruyor böyle..' şeklinde şüpheli Saadet Aylin Y.'nin konuşmasının tespit edilmesi karşısında, şüpheli Saadet Aylin Y.'nin, Volkan Bayar'ı 'kasten öldürme' suçuna azmettirdiği değerlendirilmiştir. Şüpheli Volkan Bayar'ın kullandığı cep telefonuna ilişkin dijital materyal incelemesinin içeriğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün inceleme tutağında belirtildiği üzere şüpheli Volkan Bayar ile Saadet Aylin Y. arasında gerçekleşen yazışmalarda silah alımı ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ile ilgili maktullere husumet beslediklerini gösteren yazışmaların tespit edildiği anlaşılmıştır" denildi.

7 AY SONRA DEVLET MEMURLUĞUNDAN ATILMIŞLAR

Bu arada, katil zanlısı Volkan Bayar ile eski eşi Saadet Aylin Y.'nin olaydan 7 ay sonra haklarında açılan disiplin soruşturması kapsamında devlet memurluklarından çıkarıldığı ortaya çıktı. İddianamede ikilinin devlet memurluğundan çıkarılması şöyle anlatıldı:

"Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 26.11.2018 tarihli yazısı ile Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu'nca yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 16.11.2018 tarihli soruşturma raporunun bir örneği gönderildiği ve şüpheliler Volkan Bayar ile Saadet Aylin Y.'nin devlet memurları kanunun 125 e-f maddesi ile 2547 sayılı kanunun 53'üncü maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarma cezası ile tecziyelerine karar verildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır."

Tutuklu olan katil zanlısı Volkan Bayar ile tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Y., Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Haziran ayında hakim karşısına çıkacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte tepki çeken kitabın yazarının ilk ifadesi
29 Mayıs 2019 19:24		 Şengül öğretmenin Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı
29 Mayıs 2019 19:10
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı gözaltında
28 Mayıs 2019 22:08		 Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
26 Mayıs 2019 18:33
Komşusu ve 3 çocuğuna kezzap atan kadın tahliye
26 Mayıs 2019 17:11		 'Kafa keseceğim' diyen kişiye gözaltı
26 Mayıs 2019 15:39
Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltı
26 Mayıs 2019 15:31		 Sosyal medyadan Erdoğan'a hakarete gözaltı
26 Mayıs 2019 14:51
20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı
23 Mayıs 2019 22:48		 Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlendi
23 Mayıs 2019 21:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
Bakan Gül'den, etek boyuyla uğraşan hakim için açıklama
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
12 bin sağlık personeli alımında en büyük pay bu illerin!
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
Elif Şafak'ın kitabında da pedofili betimlemeler var
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
venhar sağıroğlu 1
Vatan sana canım feda 4
ben bilirim 1
fetöye karşıyım deyip fetöcüleri alkışlamak 1
hakimle avukat arasındaki etek boyu tartışması 3
doğum günümü bile kutlamadılar 1
melodi 3
tamiri imkansız 4
çukur sezon finali 1
Yalnız değilsin 1
SON İLANLAR
İstanbul Çatalca SYDV Personel Alım İlanı
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türmob Yeminli Mali Müşavir Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam