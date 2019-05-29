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Elementleri şarkı söyleyerek öğreniyorlar

Rize Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmenleri Mehmet Baykal ve Funda Gevezoğlu, 4 şarkının sözlerini 118 elementin adıyla değiştirerek öğrencilerinin hem eğlenip hem de kimya dersini sevmesini sağladı-
 29 Mayıs 2019 19:57
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Elementleri şarkı söyleyerek öğreniyorlar

Rize'de görevli kimya öğretmenleri, elementleri sevilen şarkılar eşliğinde öğrettikleri öğrencilere kimya dersini sevdirdi.

Rize Tevfik İleri Anadolu Lisesi kimya öğretmenleri Mehmet Baykal ve Funda Gevezoğlu, öğrencilerine kimya dersini sevdirmek için yaklaşık 2 ay önce farklı bir yöntem uygulamaya karar verdi.

Baykal ve Gevezoğlu, öğrencilerin müziğe ilgisinden yola çıkarak dersleri daha eğlenceli hale getirmek için çalışma başlattı.

Öğrencilerin bildiği 4 şarkının sözlerini 118 elementin adıyla değiştiren öğretmenler, bu sayede gençlerin şarkı söyleyerek dersi daha kolay öğrenmelerini sağladı.

Öğretmenler, öğrenciler için üzerinde kimya ile ilgili görsellerin yer aldığı tişört de yaptırdı.

Mehmet Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl okulda kimya günü etkinliği başlattıklarını söyledi.

Bunu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Baykal, "Amacımız öğrencilerin kimya dersine ilgilerini artırmak. Bu öğrenciler zaten yarınımızın mühendisleri ve bilim adamları olacak." dedi.

Baykal, uygulamanın öğrencilerin de hoşuna gittiğine dikkati çekerek, "Öğrenciler özellikle günlük hayatta karşılarına çıkan herhangi cisim veya eşyanın içerisinde hangi elementin olduğunu sorgulamaya başladı. Kimyayı dersten ziyade günlük hayata indirgediğimizin bir ölçüsü bu bizim için. Bunu görünce mutlu olduk." diye konuştu.

Funda Gevezoğlu ise amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu ifade ederek, "Öğrenciler kimya dersinden korkuyor ve sevmiyorlardı. Hocamla birlikte bu dersimizi sevsinler ve ilgi göstersinler istedik." dedi.

Bunun için koro çalışması başlattıklarını anlatan Gevezoğlu, şunları söyledi:

"Var olan şarkı sözlerini değiştirdik. Öğrencilerimiz enerji katarak şarkımızı daha da güzelleştirdiler. Tişört hazırlattık. Bu tişörtlerin arkalarında kimya ile ilgili ilginç şeyler var. Bu sayede öğrencilerin derslere ilgileri de artmış oldu."

- "Kimyaya bakış açım değişti"

Okulun 9. sınıf öğrencisi Buse Gündüzlü, kimya dersine ön yargısının değiştiğini, kimyanın korkulacak bir ders olmadığını anladığını belirtti.

12. sınıf öğrencisi Doğa İhtiyar da kimya dersini çok sevdiğini vurgulayarak, "Kimyaya bakış açım değişti. Yarar sağladığını düşünüyorum. Akılda kalıcılığı sağlıyor. Organik kimya şarkısı söyledik. Ben bu şarkıyı sürekli tekrar edince elementler aklımda kalıyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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