'Öğretmenlerin teknoloji bağımlılık düzeyleri incelenmeli'

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, "Öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji bağımlılık düzeylerinin incelenmesi amacıyla saha araştırması yapılarak, araştırma sonuçları doğrultusunda ilgili birimlerle 'Teknoloji Bağımlılığı Eylem Planı' hazırlanması planlanıyor." dedi.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan araştırma komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı başkanlığında toplandı.

Komisyona bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Sürmeli, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sosyal, toplumsal ve iktisadi çeşitli dönüşümlere yol açtığı için günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına girdiğini belirtti.

Bilişim teknolojilerinin hayatı kolaylaştırmaya yönelik birçok olumlu katkısı olmasının yanı sıra toplumsal ve bireysel olumsuz etkilerinin de ortaya çıktığını dile getiren Sürmeli, bilişim teknolojileri bağımlılığını önleyici, bu teknolojilerin olumsuz etkilerini bertaraf edici, öğrencilere farkındalık oluşturmaya yönelik bilgi, beceri ve davranışlara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulamada olan öğretim programlarında yer verildiğini anlattı.

Dr. Sürmeli, öğrencilere konuya ilişkin farkındalık kazandırmanın, bilinç uyandırmanın yanında daha çok bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

- "Teknoloji Bağımlılığı Eylem Planı" hazırlanacak

YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, bilişim teknolojileri bağımlılığıve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanmasına ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Bilgi teknolojileriyle internetin bilinçli ve güvenli kullanımı eğitimi için 2016'da SCORM paketi oluşturulduğunu ifade eden Yılmaz, bu kapsamda etkileşimli eğitim içeriklerinin aynı zamanda uzaktan hizmet içi eğitim olarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmete sunuldu.

Anıl Yılmaz, akademik komisyonca hazırlanan Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı kitabı hazırlanarak, başta öğretmenler olmak üzere eğitim camiasına sunulduğunu söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konulu yeni protokolün imza aşamasında olduğunu açıklayan Yılmaz, "Türkiye Bilişim Derneği ile siber zorbalık ve öğrencilerin sosyal medya kullanımı konularında iş birliği çalışmaları planlanmaktadır. Öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji bağımlılık düzeylerinin incelenmesi amacıyla saha araştırması yapılarak, araştırma sonuçları doğrultusunda ilgili birimlerle 'Teknoloji Bağımlılığı Eylem Planı' hazırlanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

- 108 bin 515 kişiye medya eğitimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet Örnek ise gençlerin ebeveynlerine göre bilgisayar ve interneti daha fazla kullanmasının kontrolü güçleştirdiğini söyledi.

Örnek, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında halk eğitimleriyle medya alanında 108 bin 515 kişiye eğitim verildiğini, Bakanlık ile BTK arasında internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının yaygınlaştırılması için protokol imzalandığını anlattı.

Çocukların dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi amacıyla Bakanlık tarafından "Ekranla değil akranla büyüsün çocuklar" kampanyası başlatıldığını hatırlatan Muhammet Örnek, tanıtım faaliyetleri, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler, çocuklara ve ailelere yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenlendiğini anlattı.

Örnek, bu kapsamda 124 bin 689 çocuk ve 16 bin 391 aileye ulaşıldığını bildirdi.

- Teknoloji bağımlılığı tedavisi

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Gül Karaçetin de teknoloji eğitiminin doğuştan itibaren başlaması gerektiğini belirtti.

Karaçetin, teknoloji bağımlılığının önlenmesi için çocukların spor ve sanat etkinliklerine yönlendirilmesi önerisinde bulundu.

Gül Karaçetin, çocukların ve gençlerin elektronik oyunlardaki uygun olmayan içerikten korunmaları için elektronik oyunların içerik yönünden değerlendirilmesi ve yaş gruplarına göre sınıflandırılması amacıyla Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ve ABD kendi toplumlarının değerlerini dikkate alarak "Pan Avrupa Oyun Bilgi Sistemi" ile "Eğlence Yazılımları Derecelendirme Kurulu" adı altında sistemler oluşturulduğunu, bunların Türkiye'ye de standardize edilebileceğine işaret etti.

Çocuklarda internet bağımlılığının göz problemleri, obezite, sırt ağrıları gibi fiziksel sorunlara da neden olduğunu anlatan Karaçetin, bu konularda eğitim verilmesi ve ailelerin farkındalığının artırılması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Karaçetin, "Çocukların hayatlarından bir şeyi alıyormuşuz gibi değil de hayatını zenginleştirerek teknolojiyi azaltmak önemli. İnternet bağımlılıyla ilgili poliklinik sayısı oldukça sınırlı. Bu anlamda internet bağımlılığı polikliniklerinin sayısı artırılmalı." ifadelerini kullandı.