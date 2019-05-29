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Kaçakçılar adım atamayacak... İlk kez hizmete sunuldu

Dünyada sayılı havalimanında bulunan ve bagajları üç boyutlu tarayan 'CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi' ile yutarak vücuda uyuşturucu madde saklayan kuryeleri tespit eden 'Yutucu Tespit Cihazı' İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı. Gümrük muhafaza ekiplerinin yasa dışı ticaretle mücadelesinde etkin rol oynayacak her iki cihaz ve çalışmalar ilk kez Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.
 29 Mayıs 2019 21:33
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Kaçakçılar adım atamayacak... İlk kez hizmete sunuldu

Ticaret Bakanlığı, 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda, yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında gümrükteki teknik cihaz kapasitesini güçlendirdi. Bu kapsamda bakanlık tarafından teknolojiye yapılan yeni yatırımlarla temin edilen CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi ile Yutucu Tespit Cihazı'nın dış hatlar geliş terminalinde belirlenen noktalara kurulumu gerçekleşti. Daha sonra her iki cihaz da gümrük muhafaza ekiplerince denetim ve kontrollerde kullanılmaya başlandı. İnsan müdahalesini en aza indirecek olan yeni cihazların kullanımıyla birlikte, kaçakçılıkla mücadele daha etkin olacak.

VALİZLERİN İÇİ ÇOK NET

Dünyada sayılı havalimanında olan ve Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan CT Tomografik bagaj tarama cihazı, valizlerin tomografisini çekerek, içindeki organik ve inorganik maddeleri görüntülemeyi sağlıyor. Valizlerin konumunu değiştirmeden 360 derece, her yönden ve üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan veriyor. Ayrıca bagaj tarama cihazı, aynı zamanda renk tanımlaması özelliğiyle de valizin içini çok net gösteriyor.

7 SANİYEDE VÜCUT TARAMASI

Yutucu Tespit Cihazı ise son dönemde uyuşturucu kaçakçılarının sıkça başvurdukları 'yutma' yoluyla kaçakçılık yapan kuryelere karşı yürütülecek mücadelede kullanılacak. Söz konusu cihaz, güvenlik güçleri tarafından 'yutucu kurye' olarak adlandırılan şahısların, yutarak vücutlarına sakladıkları uyuşturucu maddeleri kolaylıkla tespit ediyor. Vücut taraması 7 saniye gibi kısa bir zamanda yapılabiliyor.

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden Muhafaza Memuru Meral Alacapunar, her iki cihazın özellikleri hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Tomografik Bagaj Tarama Sistemi hakkında bilgi veren Alacapunar, "Dünyada ve ülkemizde hava yolu şirketleri tarafından uçak güvenliği için kullanılan CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemleri, beyana aykırı ve yasa dışı eşya ticaretini önlemek, ülkeyi tehdit edecek eşyaların girişini önlemek amacıyla bakanlığımızca ilk defa alındı ve Türkiye'de İstanbul Havalimanı'na kurulumu gerçekleşti. Cihazın en önemli özelliği bagajın konumunu değiştirmeden 3 boyutlu görüntü alabilmesidir. Özellikle tıpta kullanılan tomografi cihazı, nasıl insan damarının içini gösteriyorsa bu sistem de valizin içini tamamen göstermektedir" dedi.

Yutucu Tespit Cihazı'ndan da bahseden Alacapunar, vücut taramalarının istisnai durumlarda olduğunu ancak bunun ihbar, kuvvetli şüphe ve yüksek risk durumlarında yapıldığının altını çizdi. Alacapunar, "İlk etapta kişinin yutucu kurye olup olmadığı, vücut boşluğunda uyuşturucu ya da psikotrop madde taşıyıp taşımadığı sorulmaktadır. Eğer itiraf ederse tarama yapılmadan ikinci aşamaya geçilmektedir. İtiraf yoksa, bu kez yolcunun fiziki hallerine bakılarak cihazdan geçirilmektedir. Tarama, 7 saniye gibi kısa bir zamanda sonuçlanmaktadır" dedi.

TEST UYGULAMA

Ayrıca 3 boyutlu tomografi sisteminin özelliklerinin anlatımı sırasında, gümrük ekiplerince önceden hazırlanan ve içinde silah, sigara ve alkol şişesi bulunan bir valiz, cihazdan geçirildi. Bu test uygulamada, valizin içine konan kaçak eşyalar, tüm detaylarıyla bagajları tarayan tomografi cihazına ait ekrana da yansıdı.
DHA
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