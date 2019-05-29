Şehit Teğmenin baba evine ateş düştü
Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü.
|29 Mayıs 2019 21:46
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Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü.
Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine askeri heyet bilgi vermek için geldi.
Heyetin geldiği sırada anne ve babanın il dışında olduğu öğrenildi.
Giresun'da acı haberi alan anne ve baba, cenazenin defnedileceği Sakarya'ya hareket etti.
Şehit Teğmenin baba evine Türk bayrakları asıldı.
Aydın'ın cenazesi yarın Sakarya ili Geyve ilçesi, Ali Fuat Paşa beldesi, Camili Mahallesine defnedilecek.
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