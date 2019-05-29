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FETÖ tutuklusu ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı Gölge, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi
 29 Mayıs 2019 21:51
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FETÖ tutuklusu ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyordu.

Serkan Gölge, İnfaz Hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Anadolu Ajansı
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