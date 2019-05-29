FETÖ tutuklusu ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest
FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı Gölge, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi
|29 Mayıs 2019 21:51
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FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyordu.
Serkan Gölge, İnfaz Hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.
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