Yargı reformunda hukuk mezunlarına Devlet sınavı
Hukuk fakültesi mezunlarından hakim, savcı, avukat, noter olmak isteyenler önce ÖSYM tarafından düzenlenecek "Devlet Sınavı"ndan geçirilecek.
|29 Mayıs 2019 22:01
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Yargı Reformu Strateji Belgesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet içeren belgede, önemli düzenlemeler yer alacak.
Hukuk fakültesi mezunlarından hakim, savcı, avukat, noter olmak isteyenler önce ÖSYM tarafından düzenlenecek "Devlet Sınavı"ndan geçirilecek.
Bu sınavdan 70 ve üstünde puan alanlardan avukat olmak isteyen avukatlık stajına başlayabilecek. Hakim, savcı ve noter adayları ise ikinci sınavdan geçecek.
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