'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacak'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:"(Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerler) Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçakların kökünü kazıyacağız"
|29 Mayıs 2019 22:06
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlere ilişkin, "Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçakların kökünü kazıyacağız. Bölgede tek bir hain bırakmayana kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı sırasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, "Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçakların kökünü kazıyacağız. Bölgede tek bir hain bırakmayana kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
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