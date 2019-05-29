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Lise son sınıf öğrencisi Murat'tan acı haber

VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün (17), cesedi bulundu.
 29 Mayıs 2019 22:26
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Lise son sınıf öğrencisi Murat'tan acı haber

VAN'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün (17), cesedi bulundu.

Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, Cumartesi günü öğle saatlerinde, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Aşağı Kaymaz Mahallesi'nden geçen Zernek Çayı'na gitti. Burada Gündüç, dengesini kaybedip suya düştü.

Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Hem kıyıda, hem de suda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Ekipler, bugün öğle saatlerinde Gündüç'ün, kaybolduğu noktaya 3 kilometre mesafede Köprüler Mahallesi yakınlarında cansız bedenini buldu.

Okul birincisi olan Murat Gündüç'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Van'a gönderildi.

DHA
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