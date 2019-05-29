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Bayram tatili öncesi gözler ona çevrildi!

Türkiye genelinde milyonlarca kişi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için gün sayıyor.
 29 Mayıs 2019 22:22
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Bayram tatili öncesi gözler ona çevrildi!

Türkiye genelinde milyonlarca kişi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için gün sayıyor. Sadece İstanbul'da 2,5 milyon kişi şehirden ayrılmak için hazırlanıyor. Seferlerin çoğu dolmuşken bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin gözü ek seferler ve yüzde 10'a varan oranda son dakikada iptal edilen biletlerde.

Türkiye genelinde 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için otobüslere akın ediyor. Bayram öncesinde neredeyse tamamı satılan otobüs biletlerinin büyük çoğunluğu, tatilcilerin gözdesi olan Ege ve Akdeniz bölgesine yapılacak seferler için alındığı gözleniyor. Online bilet satın alma platformlarından obilet.com, bayram boyunca İstanbul'dan düzenlenecek 25 bin seferde toplam 1 milyon yolcunun taşınacağını, tatile sayılı günler kala dönüş biletlerinin de büyük ölçüde tükendiğini açıkladı.

Online otobüs bileti satışları yüzde 275 arttı

Yolcu taşımacılığının yüzde 88'inin karayolları aracılığıyla gerçekleştirildiği Türkiye'de , otobüslerin şehirler arası ulaşımda büyük bir öneme sahip olduğunu belirten obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, "Teknoloji, seyahat sektörünü de hızla dönüştürüyor. Son 5 yılda internetten satılan otobüs biletlerin sayısı yüzde 275 arttı, online platformlardan satılan otobüs biletlerininin oranı ise yüzde 15'e ulaştı. Tüketicilerin 7/24 hizmet veren müşteri temsilcileriyle iletişim kurabilmesi, güvenli ödeme altyapısı ve fiyat avantajları sayesinde, online ortamdaki fırsatları daha net anladığını ve bilet satın alma davranışlarının da hızla dijitalleştiğini görüyoruz" dedi.

'Boş koltuk alarmı'

Otobüs biletlerinin diğer ulaşım araçlarına göre daha kolay iptal edilebildiğini belirten Gürocak, "Otobüs yolculukları için alınan her 10 biletten biri çeşitli nedenlerden dolayı iptal ediliyor. Tatil için biletini son dakikaya bırakanlar veya boş sefer bulamayanlar obilet.com üzerinden 'boş koltuk alarmı' kurarak iptal edilen biletlerden ve ek seferlerden anında SMS ile haberdar olabiliyor" dedi.

İnternetten bilet satın almanın tüketiciye birçok farklı avantaj sağladığına değinen Gürocak, "Kullanıcılar platformda onlarca farklı firmaya ait bileti karşılaştırma şansı bularak komisyonsuz, hızlı ve güvenli bir şekilde bilet satın alabiliyor. Biletin iptal edilmesi gerekirse, herhangi bir kesinti olmadan ücreti iade ediliyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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