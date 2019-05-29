Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'a Allah'tan rahmet diliyorum"
|29 Mayıs 2019 22:34
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Pençe Harekatı'nda şehit olan 2 askere rahmet diledi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'ın şehit olduğunu belirtti.
Şehitler Aydın ve Taşhan'a Allah'tan rahmet dileyen Fahrettin Altun, "Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik'imizin her daim yanında olsun." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'28 Şubat'ta Türkiye'ye başka bir tabloyu getirdiler'
29 Mayıs 2019 22:58
|Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak
29 Mayıs 2019 22:42
|Kurtulmuş: 23 Haziran'da sandıklardan hizmet çıkacak
29 Mayıs 2019 22:38
|Erdoğan: Bu şehrin yağmalamasının önüne geçtik
29 Mayıs 2019 22:18
|Ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak
29 Mayıs 2019 22:10
|'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacak'
29 Mayıs 2019 22:06
|Binali Yıldırım, Fatih'te çarşamba pazarını gezdi
29 Mayıs 2019 21:24
|Kenevir üretimi için 15 ilde ilana çıkıldı
29 Mayıs 2019 21:04
|'Öğretmenlerin teknoloji bağımlılık düzeyleri incelenmeli'
29 Mayıs 2019 21:00
|Ekrem İmamoğlu: Her birinize sandıkta ihtiyacım var
29 Mayıs 2019 19:44