Devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor

Burdur'un merkeze bağlı Büğdüz köyünde yaşayan Emine ve Harun Bilgiç çifti, kiralık depoda başladıkları istiridye mantarı üretiminde devlet desteğiyle mantar tesisi sahibi oldular.

2014'te ev sahiplerinden gördükleri istiridye mantarı üretimine merak salan çift, bir apartmanın altında kiraladıkları depoda istiridye mantarı üretmeye başladı.

Zaman içinde mantar üretiminde tecrübe kazanan çiftin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) sunduğu yaklaşık 2 bin metrekarelik modern mantar üretim tesisi projesi kabul edildi.

Üç çocuklu Bilgiç çifti, yüzde 65'i devlet destekli, 1 milyon 558 bin liralık yatırımla bölgede mantar üretimine örnek gösterilen tesiste üretim yapmanın heyecanını yaşıyor.

Şu anda birer üretim odasında yıllık 14 ton istiridye, 40 ton kültür mantarı üreten girişimci çift, tesisin tüm üretim odaları faaliyete girdiğinde kent ekonomisine ciddi katkı sağlamayı hedefliyor.

35 yaşındaki girişimci Emine Bilgiç, AA muhabirine, daha önce ev hanımı olduğunu ancak eşiyle mantar üretimine merak saldıklarını söyledi.

İşletme kurmadan önce istiridye mantarı üretmek için küçük çaplı denemeler yaptıklarını anlatan Bilgiç, "Apartman altında bir depo kiraladık ve ilk orada üretmeye başladık." dedi.

Bilgiç, mantar üretiminde tecrübe kazandıktan sonra işletme kurmaya karar verdiklerini belirterek TKDK istiridye mantarı üretim tesisi için proje başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

TKDK'nin projelerini kabul ettiğini dile getiren Bilgiç, "Devletin desteğiyle yaklaşık 2 bin metrekarelik büyük ve örnek bir tesise sahip olduk. Bundan dolayı devletimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Örnek bir tesise sahip olduğumuz için mutluyum"

Bilgiç, tesiste ağırlıklı olarak istiridye mantarı ürettiklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Tesisimizde 9 oda bulunmakta, istiridye mantarı ile üretime başladık talep üzerine kültür mantarı da üretiyoruz. İlerleyen zamanlarda kestane mantarı da üretmeyi düşüyoruz. Her işin olduğu gibi bu işinde zorluğu var. Mantarın üretileceği ortamı, iklimi sağlamanız gerekiyor. İstiridye mantarı çok narin bir ürün, bundan dolayı yetiştirilmesi daha zor. Devletin desteğiyle çocuklarımızın geleceği için böyle bir tesise sahip olduğumuz için mutluyum. Şu anda tesisimiz tam kapasitesiyle çalışmıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda üretimimizi daha da artırarak ülkemizin ekonomisine daha çok katkı sağlayacağız."

- Ev sahibinden gördüler

Harun Bilgiç de mantar üreticisi olmadan önce market işlettiğini anlattı.

Mantar üretimine ev sahibinden görerek merak saldıklarını ifade eden Bilgiç, "Kiraladığımız yerde mantar üretiminde tecrübe kazandık. Önceleri istiridye mantarına devlet desteği yoktu. Köyde kendi imkanlarımızla 600 metrekare bir yer yaptık. Daha sonra TKDK'nin istiridye mantarıyla ilgili teşviki açıklandı ve teşvikten yararlanarak bu işi daha düzgün şartlarda yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, istiridye mantarının temiz bir ortamda yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimizin desteğiyle böyle büyük bir tesis kurduk, burada vatanımıza, milletimize ekonomik olarak katkı sağlamak insana huzur veriyor. İnşallah tam kapasite çalıştığımız zaman daha faza istihdam da oluşturmuş olacağız. Bir üretim odasının yıllık 14 ton istiridye mantarı üretim kapasitesi var. Kültür mantarında da oda başına yıllık 40 tonluk kapasitemiz var. İlerleyen süreçte kestane mantarının da tanınması ve pazar payının oluşması için bir odamızı da kestane mantarı üretiminde kullanacağız."

İstiridye mantarının İstanbul ve Ankara'da aranan bir ürün olduğunu belirten Bilgiç, zincir marketlerden de çok fazla talep olduğunu sözlerine ekledi.