Yol verme tartışmasında polisin burnunu kırdılar
|29 Mayıs 2019 22:46
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Beylikdüzü'nde sivil polis memuru ile manav arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Esnaf tarafından kafa atılarak burnu kırılan polis memuru, esnafı tokatladı.
Olay, Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manav sahibi Hacı A. kamyon ile gelen sebze ve meyveleri dükkanına indirirken yolun bir kısmını işgal etti. O sırada Beylikdüzü'nde görevli bir polis memuru aracıyla yoldan geçmek istedi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Polis memuruna kafa atarak burnunu kıran esnaf Hacı A., olay yerinden kaçtı. Hacı A.'nın dükkanında çalışan akrabası da olayı görmesi üzerine kavgaya dahil oldu. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken, olayın ardından Hacı A. kısa sürede yakalandı.
Tarafları sakinleştiren polis ekipleri manav ve yanındaki akrabasını polis otosuna götürdü. Bu sırada polis memuru yüzleşmek için yanına geldiği esnafa tokat attı. Araya giren polisler, tarafları tekrar ayırdı. Manav ve akrabası, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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