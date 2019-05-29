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Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Rize'nin Çayeli ilçesinde, 2 katlı evin çatı katından düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
|29 Mayıs 2019 23:13
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Rize'nin Çayeli ilçesinde, 2 katlı evin çatı katından düşen Ferhat Ali Odabaş (3), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Aşıklar Köyü'nde meydana geldi.
2 katlı evin çatısında çamaşır asan Ecrin Odabaş'ın yanında duran Ferhat Ali Odabaş, bir anda 4 metre yükseklikten yere düştü.
Yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ferat Ali Odabaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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