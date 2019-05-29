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Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde yangın

Üsküdar'daki hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
 29 Mayıs 2019 23:23
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Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde yangın

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerindeki hastanenin acil girişinin bulunduğu binanın arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden görevliler tarafından itfaiyeye haber verildi, binadaki hastalar dışarı çıkarıldı.

Daha sonra gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Hastane içinde biriken dumanın tahliyesi sağlanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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