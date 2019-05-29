Erzurum ve Kars için yüksek sıcaklık uyarısı
Meteoroloji, Erzurum ve Kars genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
|29 Mayıs 2019 23:28
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Meteoroloji, Erzurum ve Kars genelinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte Erzurum ve Kars genelinde sıcaklıkların yarın gün içinde 5-10 derece artması bekleniyor.
Yüksek sıcaklıklar doğrultusunda vatandaşların oluşması muhtemel güneş çarpması gibi sağlık sorunları ile muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.
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