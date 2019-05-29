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CHP milletvekillerine misafirhane talimatı

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için İstanbul'da görevlendirilen CHP milletvekillerine 23 Haziran'a kadar kamu misafirhanelerini kullanmama talimatı verildiği bildirildi
 29 Mayıs 2019 23:53
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CHP milletvekillerine misafirhane talimatı

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için İstanbul'da görevlendirilen CHP milletvekillerine 23 Haziran'a kadar kamu misafirhanelerini kullanmama talimatı verildiği bildirildi.

CHP Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "son günlerde kamu misafirhanelerinin özellikle Tarım ve Orman Bakanı tarafından milletvekilleri için bloke edilmesi ve bu kurumlarda görev yapmış ya da yapmakta olan kişilerin hasta yakınlarının mağdur olması" üzerine grup başkanvekillerine talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul'da görevlendirilen milletvekillerimiz, 23 Haziran'a kadar, mağduriyetlere sebebiyet vermemek adına bakanlıklar ve kamu kurumlarına ait misafirhaneleri kullanmayarak, kendi olanaklarıyla otellerde konaklayacaktır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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