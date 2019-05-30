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Ek dersler cuma günü ödenecek

Personel Ödemelerine İlişkin 7 Sıra Sayılı KBS Duyurusu
 30 Mayıs 2019 00:31
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Ek dersler cuma günü ödenecek

Haziran ayı başında ödenmesi gereken Mayıs ayına ait ek ders ücretlerine ilişkin gerekli veri giriş işleminin yapılabilmesi için Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) 27.05.2019 Pazartesi günü itibariyle kullanıma açılacaktır. Aralık ayında yapıldığı gibi, mayıs ayına ait ek ders puantajlarının ivedilikle sisteme girilerek, gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra muhasebe birimine gönderilmesi ve ek ders ücretlerinin 31.05.2019 tarihine kadar ivedilikle ödenmesi gerekmektedir.

İşte o KBS duyurusu;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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