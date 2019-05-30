Proje okulundaki öğretmenin, zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?

Öğretmenler; zorunlu çalışma yükümlülüğünü "erteletme" veya "muaf tutulma" isteği ile ilgili dilekçe ve belgelerini okul müdürlüklerine teslim etmesi ve MEBSİS ekranında "Zorunlu Hizmet Durumu" belirten yerde "Ertelendi" veya "Muaf" ibaresini görene kadar takip etmesi gerektiğini "Zorunlu çalışma yükümlüsü kadrolu öğretmenlerin dikkatine!" başlıklı haberimizde açıklamıştık.

Aynı haberimizde;

Zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenecek olan öğretmenler kimlerdir?, Zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenecek olan öğretmenler ne yapmalıdır?, Zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletmeyen öğretmenler hangi durumla karşılaşır?, Zorunlu çalışma yükümlülükleri muaf olacak öğretmenler kimlerdir?, Zorunlu çalışma yükümlülükleri muaf olacak öğretmenler ne yapmalıdır?



sorularını mevzuat ışığında cevaplandırmıştık.

Sitemize iletilen bir MEBSİS ekran görüntüsüne göre, "Zorunlu Hizmet Durumu" belirten yerde, zorunlu hizmeti erteleme seçeneği olarak "Ertelendi (652/37/9'a göre proje okuluna atandı)" seçeneği de eklenmiş bulunmaktadır.

İŞTE O EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (c ) bendindeki; "(1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır: c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak." şartı bulunduğundan bu okullara zaten zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmen atanmamaktadır.

Ama okul normal bir okul iken proje okuluna dönüştürüldüğünde, okulun öğretmen kadrosu da otomatik olarak proje okuluna aktarıldığından bu öğretmenler arasında zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler bulunabilmektedir.

Bu "Ertelendi (652/37/9'a göre proje okuluna atandı)" seçeneği işaretlendiğinde proje okullarında görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin bu seçenekle zorunlu hizmetlerin erteleneceği anlaşılmaktadır.

PEKİ BU DURUM YASAL MIDIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecekler" başlıklı 45. maddesinde yer alan hükümlere göre, zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek olan öğretmenler şu şekildedir:

; "(1) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden;

a)Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

b)Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

c)Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

ç)Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

d)Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar,

e)Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir."

Bu hükümlerde proje okulunda görev yapıyor olmak zorunlu hizmeti erteletmeye bir gerekçe değildir.

Kısacası, Bakanlığın MEBSİS ekranında "Zorunlu Hizmet Durumu" belirten yerde zorunlu hizmeti erteleme seçeneği olarak "Ertelendi (652/37/9'a göre proje okuluna atandı)" seçeneği koyması yasal değildir.

Bu seçenek kullanılarak bazı illerdeki öğretmenlerin zorunlu hizmetleri ertelenmiştir. Bazı illerde ise ertelenme talepleri red edilmiştir.

Anlaşılmayan şudur "kuralsızlığı kural haline getirmeye devam eden" bakanlık yetkilileri, yönetmelikte yer almayan zorunlu hizmet erteleme gerekçesini MEBSİS ekranında "Zorunlu Hizmet Durumu" belirten yere neden koymuşlardır. Bu seçenekten kimler faydalanmıştır? neden herkes faydalanmamaktadır?

Bize göre bu seçenek mantıksız bir şekilde MEBSİS ekranında "Zorunlu Hizmet Durumu" belirten yere konulmuştur. Öğretmen ilk atamaysa ve okulu proje okuluna çevrildiyse zaten yönetmelik gereği en az 3 yıl o okulda bulunma hakkı vardır. Dolayısıyla bu şekilde bir seçeneğe ihtiyaç da yoktur.

Ahmet KANDEMİR