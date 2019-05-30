1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 30 Mayıs 2019 03:08
Yazdır
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "son bir yapı" ibaresi "Bakanlıkça esasları belirlenen son iş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan "otuz işgünü" ibareleri "otuz gün" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Hizmet bedeli oranlarına ve buna bağlı olarak tespit edilecek yapı denetimi hizmet bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki esaslar dahilinde hareket edilir.

a) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hizmet bedeli oranları aşağıdaki tabloya uygun şekilde alınacaktır.

Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli

Yapının Bitirilmesi İçin

Öngörülen Süre

Hizmet Bedeli Oranı (%)

1 yıl

1.43

2 yıl

1.50

3 yıl

1,58

4 yıl

1.65

5 yıl

1.74

b) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapının bitirilmesi için öngörülen süre herhangi bir sebeple uzadığı takdirde uzayan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranlarına göre, işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede öngörülen yapım süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranları %5 azaltılarak ödenir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-6'sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
30 Mayıs 2019 03:05		 Çavuşoğlu: Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için çalışmaya devam edecek
30 Mayıs 2019 03:02
30 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 Mayıs 2019 00:02		 CHP milletvekillerine misafirhane talimatı
29 Mayıs 2019 23:53
'Oranın adamı', 'buranın adamı' artık duymak istemiyoruz
29 Mayıs 2019 23:33		 '28 Şubat'ta Türkiye'ye başka bir tabloyu getirdiler'
29 Mayıs 2019 22:58
Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak
29 Mayıs 2019 22:42		 Kurtulmuş: 23 Haziran'da sandıklardan hizmet çıkacak
29 Mayıs 2019 22:38
Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı
29 Mayıs 2019 22:34		 Erdoğan: Bu şehrin yağmalamasının önüne geçtik
29 Mayıs 2019 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Ek dersler cuma günü ödenecek
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Tunceli'de FETÖ/PDY üyesi zabıta gözaltına alındı
Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
30 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Özgür Kudüs Yürüyüşü
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
Çavuşoğlu: Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için çalışmaya devam edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben derim bayram haftası,o anlar mangal tahtası 1
Karakolda ayna var 1
çukur sezon finali 1
herkese hocam diye hitap etmek 7
kılı kırk yarmak 1
r yapmak 1
tokat 9
mahrem 2
sınava bir gün kala çalışmak 3
Her yemeğe kaşar peynir koyma merakı 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
İstanbul Çatalca SYDV Personel Alım İlanı
Avanos Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam