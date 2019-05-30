12 seçim kurulu başkanı ifade verdi

Mahalli seçimlerde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü Fidan Şener ile Şişli ve Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu müdürlerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı. Fidan Şener, sandık başkanı ve memurların kamu görevlileri dışında atanmasıyla ilgili dahlinin olmadığını söyleyip topu ilçe seçim kurullarına attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 31 Mart mahalli seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü Fidan Şener ile Şişli, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Müdürlerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüphelilere, savcılığın peşine düştüğü sandık görevlilerinin, 'kamu görevlileri dışında atanmasının nasıl olduğu' ve 'listelerin nereden temin edildiğine' yönelik soruları yönelttiği öğrenildi.

ÜÇ GÜN ÖNCE İFADE VERDİ

Soruşturmada 3 gün önce ifade veren İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener, sandık başkanı ve memurların kamu görevlileri dışında atanmasıyla ilgili olarak, 'bu eylemlerin İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulu tarafından uygulamaya konduğunu ve inisiyatifin tamamen kendisinde olmadığını' öne sürdü.

TOPU İLÇELERE ATTI

Kaymakamlıklardan, ilçe seçim kurulu tarafından ilçede seçim yapılan kamu görevlilerinin listelerinin istendiğini belirten Şener, şunları anlattı:

"Bu listeler geldikten sonra bu listeden sandık kurulunun iki katı olacak şekilde kura ile seçim yapılır. Daha sonra aralarında makul görülen kişi başkan olarak seçilir. Sandık kurulundaki memur üye de kura ile belirlenir. Bu seçim ve kuralar ilçe seçim kurulu huzurunda yapılır. Başkan yapar ancak ilçe seçim huzurunda yapılır. İlçe seçim kurulu 1 başkan, 2 kamu görevlisi, milletvekili seçimlerinde en çok oy alan ilk 4 sıradaki 4 siyasi partinin üyelerinin katılımı ile ilçe seçim kurulları oluşturulur."



BENİM DAHLİM YOK

"Sandık kurulu atama ve belirlemeleri bu usule göre yapılmalıdır. İlçelerde oluşturulan sandık kurulları yasanın belirlemiş olduğu bu yöntem ile oluşturulması gerekir. Bu yöntemin oluşturulma usulünde İl Seçim Kurulu'nun herhangi bir yetki ve inisiyatifi bulunmamaktadır. Benim bu konuda herhangi bir sorumluluğum yoktur. Herhangi bir işlemde emir ve talimatım olmamıştır. İl Seçim Kurulu'nun doğrudan, re'sen, denetim, gözetim, düzeltme, düzenleme yetkisi yoktur şayet gelirse ancak inceleme yapabilir."

12 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

İfadesi alınan ilçe seçim müdürü şüpheliler şunlar: "Şişli - Hatice Çelebi, Fatih - Bayram Alhan, Beyoğlu - Necati Avşar, Arnavutköy - Zeki Kayalı, Kağıthane - Aysel Tunç, Sarıyer - Filiz Yıldız Yıldırım, Beşiktaş - Remziye Şen, Bayrampaşa - Cahit Köroğlu, Gaziosmanpaşa - Fatih Baylan, Sultangazi - Yıldıray Akın."

Mustafa Sait Özkan