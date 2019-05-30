1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İÖKBS) 2 Haziran Pazar günü yapılacak. 15 yaşından büyük olup kimlik belgeleri fotoğraflı olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacak. "Fotoğraf" kriterinin girişte karmaşaya yol açabileceği belirtiliyor.
 30 Mayıs 2019 07:05
Yazdır
Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İÖKBS) 2 Haziran Pazar günü yapılacak. 15 yaşından büyük olup kimlik belgeleri fotoğraflı olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacak.

"Fotoğraf" kriterinin girişte karmaşa yol açabileceği belirtiliyor. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) ise 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava giriş esnasında yapılması ve uyulması gereken hususlar da açıklandı.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLANLAR
Yazılı açıklamada "15 yaşından küçüklerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunması gerekmemektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise sınava girecek olan 15 yaşından büyük olup kimliklerinde resim mevcut olmayan öğrencilerin velilerinin bu doğrultuda gerekli bilgilendirmenin yapılması için talepte bulunuldu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den, 2019 yılı Öğretmenler Günü Genelgesi
29 Mayıs 2019 18:10		 Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
27 Mayıs 2019 08:32
MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı
26 Mayıs 2019 11:10		 Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek
23 Mayıs 2019 19:46
Yapay zeka ders oluyor
22 Mayıs 2019 07:05		 'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı
20 Mayıs 2019 14:44
MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı
20 Mayıs 2019 11:16		 5 ders zorunlu olmaktan çıkarılıyor
19 Mayıs 2019 16:14
İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
18 Mayıs 2019 16:27		 Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
18 Mayıs 2019 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Ek dersler cuma günü ödenecek
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Tunceli'de FETÖ/PDY üyesi zabıta gözaltına alındı
Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
30 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Özgür Kudüs Yürüyüşü
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
Çavuşoğlu: Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için çalışmaya devam edecek
Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
110110 0101110 6
tamiri imkansız 4
Taylor Swift 1
becayiş isteği 2
para din kurulunun fetvasına göre dağıtalacak 2
Filofobi 6
bayram ikramiyesi 3
melodi 3
fikrim yok 1
abdullah şevki 5
SON İLANLAR
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Aksu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 20 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Turizm 2 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam