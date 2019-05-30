Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İÖKBS) 2 Haziran Pazar günü yapılacak. 15 yaşından büyük olup kimlik belgeleri fotoğraflı olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacak. "Fotoğraf" kriterinin girişte karmaşaya yol açabileceği belirtiliyor.
|30 Mayıs 2019 07:05
|Yazdır
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İÖKBS) 2 Haziran Pazar günü yapılacak. 15 yaşından büyük olup kimlik belgeleri fotoğraflı olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacak.
"Fotoğraf" kriterinin girişte karmaşa yol açabileceği belirtiliyor. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) ise 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava giriş esnasında yapılması ve uyulması gereken hususlar da açıklandı.
15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLANLAR
Yazılı açıklamada "15 yaşından küçüklerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunması gerekmemektedir" ifadesine yer verildi.
Açıklamanın devamında ise sınava girecek olan 15 yaşından büyük olup kimliklerinde resim mevcut olmayan öğrencilerin velilerinin bu doğrultuda gerekli bilgilendirmenin yapılması için talepte bulunuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB'den, 2019 yılı Öğretmenler Günü Genelgesi
29 Mayıs 2019 18:10
|Bakan açıkladı: 6 zayıfla sınıf geçme olmayacak
27 Mayıs 2019 08:32
|MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı
26 Mayıs 2019 11:10
|Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek
23 Mayıs 2019 19:46
|Yapay zeka ders oluyor
22 Mayıs 2019 07:05
|'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı
20 Mayıs 2019 14:44
|MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı
20 Mayıs 2019 11:16
|5 ders zorunlu olmaktan çıkarılıyor
19 Mayıs 2019 16:14
|İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
18 Mayıs 2019 16:27
|Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
18 Mayıs 2019 12:45