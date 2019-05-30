Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
|30 Mayıs 2019 07:21
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MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da önce 250 binden fazla hemşehrisi olan 15 il başkanını daha sonra 130 binden fazla hemşehrisi bulunan 16 il başkanını topladı. Bahçeli'nin talimatı üzerine söz konusu il başkanları İstanbul'a giderek seçim çalışmalarına katıldı. Bahçeli, bugün de kalan 50 ilin başkanını topluyor.
SORU İŞARETLERİNİ GİDERİN
MHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda Bahçeli, il başkanlarına hemşehri stratejisini anlatacak. Özellikle il başkanlarının hemşehrilerinin adreslerinin tek tek tespit edilerek, ev ziyaretlerinin yapılmasını isteyecek olan Bahçeli, seçmenle birebir iletişim kurulması talimatı verecek.
Bahçeli, "Vatandaşların seçimle ilgili akıllarındaki soru işaretlerini giderin" diyecek. Bahçeli'den yürütülecek çalışmalar hakkında talimatları almalarının ardından il başkanları, bu hafta içerisinde İstanbul'a gidecek. Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı olarak seçmenle diyalog kuracak olan il başkanları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın koordinesinde hemşehri derneklerine gidecek ve ev ziyaretleri yapacak.
Nur Banu Aras
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