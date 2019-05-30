1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak

Mahalli seçimlerde kayyumdan HDP'ye geçen Derik Belediyesi'nde Türkçe konuşmaya yasak geldi. Kayyum dönemindeki birçok calışanı işten çıkaran Başkan Mülkiye Esmez, belediyede Kürtçe konuşulmasını istedi. Aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu çalışanlar, ağır mobing altında olduklarını söyledi.
 30 Mayıs 2019 07:35
Yazdır
HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak


31 Mart mahalli seçimlerinden sonra kayyumdan HDP'ye geçen Derik Belediyesinde Türkçe konuşmaya yasak getirildi. Başkan Mülkiye Esmez yönetimindeki belediyede, çalışanlara "Neden burada Kürtçe konuşulmuyor, neden Türkçe konuşuluyor? Türkçe konuşmak yasaktır, Kürtçe konuşacaksınız" diye baskı yapılıyor.

Mardin'de 31 Mart mahalli seçimlerinden sonra kayyumdan HDP'ye geçen Derik Belediyesinde işçi kıyımı yapıp Türkçe konuşmayı yasakladı. Başkan Mülkiye Esmez yönetimindeki belediye aralarında şehit ve polis yakını olan 7 kişiyi önce temizlik işlerine vererek mobing uyguladı. Ardından şehit, polis yakınları ve kayyum döneminde işe girenlerin Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) çıkışlarını verdi.

PKK'LILAR İŞE ALINDI
Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkartılan iki şehidin kardeşi Mehmet Dinç, polis yakınları Bayram ve Ejder Dağ, 3 kuzeni şehit olan Sultan Özen, Meral Önemli ve Yüsra Sungur işten çıkarıldıklarını bilmeden 8 gün boyunca çalışmaya devam etti. Çıkartılan işçilerin yerine PKK'lılar işe alındı. Ayrıca HDP'li belediye Türkçe konuşmayı yasakladı. İşten çıkartılan şehit yakınları yaşadıklarını anlattı.

DEVLETİN ADAMISINIZ
Şehit Nuri ve İdan Dinç'in kardeşi Mehmet Dinç, "Bize 'Siz devletin adamısınız kayyumla geldiniz, kayyumla gideceksiniz. Biz sizi görmek istemiyoruz' dediler" dedi. İki yıl boyunca kayyum belediyesinde şoför kadrosunda çalıştığını söyleyen Dinç, şunları söyledi: "Kardeşlerim korucuydu. Biri 1993 yılında diğeri de 2016'da yola döşenen mayın patlaması sonucu 4 askerimizle birlikte şehit oldu."


ÖNCE SÜRGÜN SONRA ÇIKIŞ
"31 Mart seçimlerinden sonra belediyeyi HDP'nin kazanmasıyla birlikte bizi temizlik işlerine gönderdiler. Sonra bize haber verilmeden 15 Mayıs'ta SGK'dan çıkışımızı vermişler. Biz çıkartıldığımızı 23 Mayıs'ta öğrendik. İşine son verilenler çıkarıldıklarını bilmedikleri için 8 gün boyunca temizlik işlerinde çalışmaya devam etti. Yaşadığımız haksızlığı hukuka taşıyacağız. Daha sonra iki PKK'lı makam şoförü yapıldı. Bunlardan birinin oğlu dağda, diğeri de ihraç edilenlerden biri. Derik belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Dayanışma ve Geliştirme Birim Sorumlusu olarak göreve başlayan Sultan Özen, şunları anlattı:

"31 Mart yerel seçimlerinden sonra yönetim el değiştirince HDP'li belediye başkanı 17 Nisan'da birimimizi ziyarete geldi. Yapılan faaliyetler hakkında bilgi almak için geldi ama psikolojik baskı uyguladı."

KÜRTÇE KONUŞUN
"Bizleri küçümser tavırlarla konuşarak 'Neden burada Kürtçe konuşulmuyor, neden Türkçe konuşuluyor?' gibi konuşmalarda bulundular. 8 atölyemiz var her atölyeye girdiklerinde, 'Türkçe konuşmak yasaktır, Kürtçe konuşacaksınız' dediler. Ziyaretten sonra ayın 23'ünde yazı işleri müdürü bizi aradı belediyeye gittik. İşten çıkartıldığımızı bildirdiler. Ama ayın 15'inde işten çıkarılmışız. Çalıştığımıza dair imza sirkülerimiz elimizde de belediyede de var."

Talha Menteş

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
30 Mayıs 2019 09:06		 Sabri Uzun döneminde 81 ilin 79'una FETÖ'cü müdür atanmış
30 Mayıs 2019 08:11
2. adım Fırat'ın doğusu
30 Mayıs 2019 06:11		 Tunceli'de FETÖ/PDY üyesi zabıta gözaltına alındı
30 Mayıs 2019 00:39
FETÖ tutuklusu ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest
29 Mayıs 2019 21:51		 Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası ertelendi
29 Mayıs 2019 19:06
Mavi kategoride aranan terörist tutuklandı
29 Mayıs 2019 18:51		 FETÖ sanığı eski komiser hakim karşısına çıktı
29 Mayıs 2019 18:03
FETÖ davasında Hüseyin Hatemi dinlenecek
29 Mayıs 2019 17:41		 FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime ağırlaştırılmış müebbet
29 Mayıs 2019 17:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Ek dersler cuma günü ödenecek
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak
Sabri Uzun döneminde 81 ilin 79'una FETÖ'cü müdür atanmış
Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası
Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Tunceli'de FETÖ/PDY üyesi zabıta gözaltına alındı
Ev fiyatını % 60 ucuzlatacak formül
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibb'nin ağaç sulatmak için 7.6 milyon tl ödemesi 1
hıyar 3
kılı kırk yarmak 1
oğuz aksaç 2
split 2
anıtkabir 2
ismail köybaşı 2
komformist 2
samsun valisinin 1.7 milyonluk makam aracı 3
kısmeti bağlanmak 3
SON İLANLAR
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Aksu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 20 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Turizm 2 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam