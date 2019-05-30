Sabri Uzun döneminde 81 ilin 79'una FETÖ'cü müdür atanmış

Eski İstihbarat Daire Başkanlığı yapan Sabri Uzun Uzun hakkında "FETÖ'ye yardım etmek" suçlamasıyla düzenlenen iddianamede dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. İddianamede, Sabri Uzun tarafından 27 Mayıs 1999 tarihinde yazılan yazıya dikkat çekildi.

Uzun'un görevde olduğu 2004, 2005 ve 2006 yıllarında görev yapan 81 il istihbarat şube müdüründen 79'unun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği ya da rütbelerinin söküldüğü de tespit edildi.

"FETÖ'CÜ OLAMAZ" DEMİŞ!

Şüpheli Uzun'un, "Fetullah Gülen cemaatine mensup olamayacağına" dair görüş bildirdiği yazıda ismi geçen 25 personelin FETÖ'cü olduğu kaydedildi. Bu isimlerin arasında ise FETÖ'nün usulsüz dinlemeler ile kumpas dosyalarında adı geçen Recep Güven, Muharrem Durmaz, Ayhan Falakalı, Coşgun Çakar, Sami Uslu ile Ahmet Sait Yayla, Musa Aydoğdu, Harun Yaldız, Gökhan Koca, Yunus Çetinkaya ve Fatih Çıpıl'ın da olduğu anlaşıldı.

"ÖRGÜT YOK" RAPORU

Sabri Uzun imzasıyla elebaşı Fetullah Gülen'in yargılandığı Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen yazıya dikkat çekildi.

Buna göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca FETÖ'ye mensup kişilerin araştırılması istenmesine rağmen Sabri Uzun'un mahkemeye gönderdiği yazıda ve ekindeki İstihbarat Daire Başkanlığınca hazırlandığı anlaşılan 23 Temmuz 2002 tarihli raporda, "... ismi geçen personele ve F.Gülen grubuna yönelik tüm istihbarat metod ve teknikleri kullanılmak suretiyle yaptırılan özel tahkikatlar çerçevesinde Emniyet teşkilatı içerisinde Fetullahçı bir örgütlenme ve yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamamıştır" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.



Osman Özgan