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İHA ve SİHA'lar göz açtırmıyor

Pençe Harekatı'nda İHA ve SİHA'lar PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor. Tamamı yerli ve milli silahlarla yapılan harekatta teröristler, EYP tuzaklayıp Kandil'e kaçıyor. Bir EYP'nin patlaması sonucu iki asker şehit düştü
 30 Mayıs 2019 08:20
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İHA ve SİHA'lar göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyi'nde başlattığı Pençe Operasyonu ile teröre büyük darbe indirildi. Operasyon öncesinde yerli İHA ve SİHA'lar bölgede teröriste nefes aldırmadı. 7/24 izlenen Hakurk, Zap, Gare ve Metina'da terör yuvalarında saklanan PKK'lı teröristler mağaralarından burunlarını çıkartamadı. Yerel istihbarat ve sinyal istihbaratı sayesinde en ufak bir hareket takip edildi. Birlikler operasyondan 10 gün önce bölgeye sevk edilmeye başlandı.

13 BİN ASKER KAYDIRILDI

Harekata katılan 4 tugay asker kademeli olarak sınır ötesine geçiş yaparken, şu ana kadar 13 bin asker sınır ötesine kaydırıldı. Operasyonunda teröre indirilen büyük darbeye yerli üretim savunma sanayi ürünleri büyük katkı verdi. Fırtına obüsleri, Bora füzeleri ve topçu roketleri ile önceden belirlenen hedeflere bomba yağdırıldı. Hücum indirme ile karaya inen askerde ise MPT-76 tüfekleri vardı. ATAK taarruz helikopterleri operasyonda genel maksat helikopterlerini korumak gibi önemli bir rol üstlendi.

ANINDA MÜDAHALE

Bir yandan birlikler sınırı geçip karadan ilerlerken, diğer yandan stratejik hakim tepelere indirmeler yapılması teröristler arasında paniğe neden oldu. Teröristler bölgeye yerleştirdikleri el yapımı uzaktan kumandalı mayınları ve bombaların kumanda düzeneklerini aktif hale getirip kaçmaya başladı.

İHA'ların anlık görüntüleri ile belirlenen en küçük terörist hareketliliğine Atak helikopterleriyle anında müdahale ediliyor. Teröristler, Kandil Dağı eteklerindeki Sidekan Kasabası'ndan Zergele ve Surede kamplarına giden yol güzergahındakiki sözde kontrol noktalarını bırakıp kaçtı.

Zagros Dağları'ndaki Şekif Dağı'nda kontrolü sağlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı birlikler ilk gün 9, ikinci gün ise 6 teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik bölgede yarım ay şeklinde avcı kolu oluşturup tıkama adı verilen yöntemle terörist kaçışlarının önüne geçiyor.

YENİ HEDEF HİNERE

Şekif Dağı'ndan sonra ikinci hedef Hinere Kampı. Şekif Dağı, terörist elebaşlarının saklandıkları Hinere Kampı'na açılan güzergahta. Türkiye-İran sınır hattındaki Lolan Çayı çevresine de konumlanan Mehmetçik, teröristlerin İran'a kaçışlarını engelliyor. Harekatın ilk gecesi Lolan Çayı bölgesinde PKK'nın telsiz merkezi de tam isabetle vuruldu.

BORA İLK KEZ KULLANILDI

Türkiye'nin balistik füzesi Bora Pençe Operasyonu'nda ilk kez kullanıldı. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora'nın, 280 kilometrenin üzerinde menzili var.

BOMBALARI TUZAKLAYIP KANDİL'E KAÇIYORLAR

Operasyonda El Yapımı Patlayıcı(EYP) malzemeleri, tuzaklı EYP'ler, roket mühimmatları, doçka uçaksavar mermisi, çeşitli çapta11 havan mühimmatı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Bomba imha uzmanları Şekif Dağı'ndaki operasyonda şu ana kadar 53 uzaktan kumandalı plastik patlayıcı ile tuzaklanmış RDX destekli el yapımı tahrip gücü yüksek bomba imha etti. Teröristler Kandil'e kaçarken bir landan da Şekif Dağı'nın kuzeydoğu güzergahını mayınlayarak Mehmetçik'i yavaşlatmaya çalışıyor.

ANKARA'DAN ANLIK İDARE

Tanker uçakların ve 10 'dan fazla jetin katıldığı operasyon Ankara'dan anlık idare ediliyor. Operasyonla PKK'nın ana karargahı ve yöneticilerinin bulunduğu Kandil'in kapısı olarak görülen Hakurk'ta tam kontrol sağlanması hedefleniyor. Operasyon ile bölgede 3 yeni kalıcı üs kurulması planlanıyor. Kandil'de eğitilen teröristlerin Türkiye'ye sızma güzergahı olan bölgede yüzlerce teröristin bulunduğu ve bunların tamamının etkisizhale getirlmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

PENÇE HAREKATI DÜNYA BASININDA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı da dünya basınında geniş yer aldı. İngiliz basınında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör örgütü PKK'nın mağaralarını yok etmek için topçu atışı, hava operasyonları ve ardından komandoların intikali ile operasyon yürüttüğü belirtildi. Pençe Harekatı'ndan fotoğraflar da İngiliz basınında geniş yer aldı. Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki haberlerde ise harekat hakkında düzenli olarak bilgiler aktarılırken, Rus basınında da operasyonu detayalo olarak okuyucularına aktardı

ÖZGÜR CEBE BETÜL USTA

Sabah
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