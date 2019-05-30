Kara yollarında durum
|30 Mayıs 2019 08:35
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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek tekrar Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola ulaşıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolunun da trafiğe kapalı olması nedeniyle otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Ortaklar-Aydın yolunun 1-2. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol bugün 13.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Aliağa-Menemen yolunun 33-38. kilometrelerindeki Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Ayvacık-Edremit yolunun 33. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Ereğli-Adana yolunun Ereğli şehir geçişindeki Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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