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Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu
 30 Mayıs 2019 09:06
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Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.
Anadolu Ajansı
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