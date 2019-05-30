Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bazı yollar 23:59'da açılıyor
|30 Mayıs 2019 09:29
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimler trafiğe açılıyor.
Buna göre, Kesim-4'teki Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü (çift yönlü olmak üzere) ve Kesim-5'teki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimlerinin trafiğe açılması bakanlıkça onaylandı.
Otoyolun bu kesimleri bugün saat 23.59'da trafiğe açılacak. Belirli yerler (köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasak olacak. Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip edilmemesi istendi.
Erişime kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.
ASGARİ HIZ 40 KİLOMETRE
Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız ise geometrik
standartların müsaade ettiği limitlerde olacak.
Trafiğe açılan kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.
Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhası koyabilmeleri için genel müdürlük ile görevli şirketten izin alması gerekiyor.
Yolun yapım, bakım ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
30 Mayıs 2019 11:10
|YÖK'te devlet üniversitelerindeki idari personelin durumu görüşüldü
30 Mayıs 2019 10:57
|YEKA ihalesinde en düşük teklif Enerjisa'dan
30 Mayıs 2019 10:29
|Sayıştay, 26 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
30 Mayıs 2019 10:10
|İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
30 Mayıs 2019 07:15
|İtfaiyeye kadın eli
29 Mayıs 2019 23:03
|Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı oldu
29 Mayıs 2019 22:50
|TBMM'de yüz tanıma sistemli önlem
29 Mayıs 2019 22:14
|Yargı reformunda hukuk mezunlarına Devlet sınavı
29 Mayıs 2019 22:01
|Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
29 Mayıs 2019 21:56